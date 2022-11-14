Зустріч голови ЦРУ та СЗР в Анкарі: США застережуть РФ від застосування ядерної зброї, — ЗМІ

За інформацією журналістів, на зустрічі Вільяма Бернса та Сергія Наришкіна не порушуватимуть питання врегулювання українського конфлікту.

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Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс знаходиться в Анкарі, Туреччина, де переговорить з головою служби зовнішньої розвідки СЗР РФ Сергієм Наришкіним. Він передасть йому повідомлення щодо наслідків потенційного застосування Росією ядерної зброї в Україні, повідомив представник Білого дому, пише Reuters.

Про американсько-російські контакти в Туреччині вперше повідомила російська газета "Коммерсантъ".

В Анкарі директор ЦРУ не порушуватиме тему врегулювання українського конфлікту, але передасть повідомлення про наслідки можливого застосування Росією ядерної зброї. Саме це повідомило видання з посиланням на неназване джерело.

Представник Білого дому на умовах анонімності, зі свого боку, заявив, що Вільям Бернс, у минулому посол США в Росії, не вестиме жодних переговорів, окрім теми ядерної зброї, але також порушить тему американців, які перебувають в ув'язненні в Росії.

У Кремлі, куди представники Reuters звернулися за коментарями, заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про зустріч Бернса та Наришкіна. В СЗР РФ не відповіли на запит.

За словами чиновника з Білого дому, Україна заздалегідь поінформована про поїздку голови ЦРУ в Туреччину. Раніше Бернс зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним у 2021 році за вказівкою президента Джо Байдена, щоб висловити стурбованість Вашингтона щодо нарощування російських військ навколо України.

Востаннє російська й американська делегації зустрічалися в Женеві 10 січня 2022 року для переговорів щодо гарантій безпеки. Тоді делегацію Росії очолювали заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков і заступник голови Міноборони Олександр Фомін, а делегацію США — перша заступниця держсекретаря Венді Шерман.