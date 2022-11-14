Встреча главы ЦРУ и СВР в Анкаре: США предостерегут РФ от применения ядерного оружия, — СМИ

По информации журналистов, на встрече Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина не будут поднимать вопрос урегулирования украинского конфликта.

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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс находится в Анкаре, Турция, где переговорит с главой службы внешней разведки СВР РФ Сергеем Нарышкиным. Он передаст ему сообщение о последствиях потенциального применения Россией ядерного оружия в Украине, сообщил представитель Белого дома, пишет Reuters.

Об американо-российских контактах в Турции впервые сообщила российская газета "Коммерсантъ".

В Анкаре директор ЦРУ не будет поднимать тему урегулирования украинского конфликта, но передаст сообщение о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия. Именно это сообщило издание со ссылкой на неназванный источник.

Представитель Белого дома на условиях анонимности, в свою очередь заявил, что Уильям Бернс, в прошлом посол США в России, не будет вести никаких переговоров, кроме темы ядерного оружия, но также поднимет тему находящихся в заключении в России американцев.

В Кремле, куда представители Reuters обратились за комментариями, заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о встрече Бернса и Нарышкина. В СВР РФ не ответили на запрос.

По словам чиновника из Белого дома, Украина была заранее проинформирована о поездке главы ЦРУ в Турцию. Ранее Бернс встречался с российским президентом Владимиром Путиным в 2021 году по указанию президента Джо Байдена, чтобы выразить обеспокоенность Вашингтона по поводу наращивания российских войск вокруг Украины.

Последний раз российская и американская делегации встречались в Женеве 10 января 2022 года для переговоров по гарантиям безопасности. Тогда делегацию России возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а делегацию США — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.