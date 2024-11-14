Настоящий воин Пит Хегсет: что ждать миру и Украине от нового главы Пентагона от Трампа

Пит Хегсет — ведущий развлекательных передач прореспубликанского телеканала Fox News, именно его Трамп решил назначить главой Пентагона. По мнению Хегсета, Америка не должна слишком вмешиваться в российско-украинскую войну. Он считает, если США будут давить, президенту Путину не понравится оказаться в тупике. Что еще ждать Украине и миру от Пита Хегсета — нового шефа Пентагона, и Джона Рэтклиффа — нового главы ЦРУ, разбирался Фокус.

Победитель президентских выборов США в 2024 году, лидер Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что Пит Хегсет, телеведущий и экс-военный, станет новым министром обороны. Кроме того, республиканец Джон Ли Рэтклифф станет главой ЦРУ, а он в прошлом уже работал на этой должности. Оба назначенца вскоре начнут влиять на ход войны в Украине, поскольку именно глава Пентагона налаживает военную помощь и координирует поддержку партнеров, а глава ЦРУ — контактирует, среди прочего, с российскими спецслужбами относительно планов и действий Кремля. Фокус собрал информацию о карьере чиновников в правительстве Трампа, которые официально приступят к исполнению обязанностей после инаугурации президента в январе 2025 года. Как Хегсет и Рэтклифф высказывались об Украине, как они оценивают президента РФ Владимира Путина и как относятся к российско-украинской войне, имеют ли видение, как ее завершить — эти и другие вопросы рассмотрены в статье.

Пит Хегсет — детали биографии нового главы Пентагона

Пит Хегсет — биография нового министра обороны США

Пит Хегсет (Pete Hegseth) — 44-летний выпускник Принстонского и Гарвардского университетов, член Лиги Плюща, который с 2014 года появляется в передачах телеканала Fox News. Имеет жену и семерых детей, живет в Теннесси. Пит Хегсет — офицер Национальной гвардии США, ранее командовал взводом, который охранял тюрьму в Гуантанамо на базе ВМС США на Кубе. Будущий глава Пентагона также участвовал в реальных боевых действиях — воевал в Ираке и Афганистане: за Ирак получил награду "Бронзовая звезда". В последнее время Хегсет был звездой телевидения и активно участвовал в предвыборной кампании Дональда Трампа, о чем свидетельствуют ряд фото и видео в Instagram.

Пит Хегсет активно участвовал в предвыборной кампании Дональда Трампа

Летом 2024 года Пит выпустил книгу Modern Warriors, посвященную военным, американским политикам и действиям президента Джо Байдена. Рассказывая о своей жизни, американец вспомнил о татуировке — его заподозрили в расизме и из-за этого не позволили стать охранником. Между тем ведущий заявил, что проблема современной американской армии — в слишком большом "разнообразии".

"Я был в Национальной гвардии во время инаугурации Джо Байдена, поэтому я служил при Буше, служил при Обаме, служил при Трампе, а теперь собирался охранять инаугурацию. Руководство считало меня экстремистом или белым националистом из-за татуировки, которая является религиозной татуировкой. Это иерусалимский крест, но это было использовано как основание для отмены приказа охранять инаугурацию", — заявил он.

Фрагмент татуировки, которая вызвала вопросы у органов государственной власти, можно рассмотреть на фото Пита Хегсета с ружьем.

Пит Хегсет — глава Минобороны США с ружьем и татуировкой Фото: Instagram

Опыта работы на политических должностях у Хегсета нет, но американец занимался общественной активностью — в частности, участвовал в деятельности консервативных общественных организаций Vets For Freedom (защищала интересы ветеранов Ирана и Афганистана) и Concerned Veterans for America (также занималась ветеранами). Во время предыдущего президентства Трампа его кандидатуру рассматривали на должность министра по делам ветеранов, но тогда должность отдали другому человеку.

Дональд Трамп объяснил в соцсети Truth Social, почему он выбрал Пита на должность главы Пентагона. По мнению будущего американского президента, кандидат является настоящим воином, для которого Америка — превыше всего.

"Для меня честь объявить, что я выдвинул Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете. Пит провел всю свою жизнь как воин, выступая за армию, за страну. Пит жесткий, умный и искренне верит в "Америку прежде всего". С Питом во главе враги Америки должны быть наготове — наша армия снова станет великой, а Америка никогда не отступит", — пояснил Трамп свое решение.

Пит Хегсет — новый глава Пентагона в новом правительстве Дональда Трампа Фото: Скриншот

Позиция Хегсета по поводу Украины и войны с РФ

В 2022 году Хегсет отреагировал на вторжение РФ в Украину, напомнили журналисты Reuters: он выругался и упомянул главу Кремля.

"[Это] война Путина, дайте мне мое дерьмо", — сказал он.

Будущий глава Пентагона раскритиковал европейские страны, которые являются "устаревшими, лишенными вооружения, под угрозой вторжения и бессильными", похвалил действия Китая, который имеет "полный спектр долгосрочного видения". При этом Хегсет не желает, чтобы США глубже приобщались к войне РФ, привели журналисты основные тезисы заявлений в медиа.

"Если Украина сможет защитить себя… прекрасно, но я не хочу, чтобы американское вмешательство заходило глубоко в Европу и заставляло (Путина) чувствовать себя загнанным в угол", — подчеркнул Хегсет.

На личном сайте будущего главы Пентагона, на официальных страницах в Facebook, X, Instagram не нашлось упоминаний об Украине, войне с РФ или Путине. Зато много сообщений о "пробуждении военных", которым он интересуется в контексте изменений в армии.

Джон Рэтклифф — что известно о новом главе ЦРУ

Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) — 59-летний американский политик, член Республиканской партии, представлявший Техас в Палате представителей с 2015-го по 2020 год. В 2020 году тогдашний 45-й президент США Дональд Трамп назначил его главой ЦРУ. Джон находился в должности менее года — с мая 2020-го по январь 2021, и подал в отставку из-за позиции своих однопартийцев, которые считали, что есть угроза политизации разведки.

Во время пребывания в должности Рэтклифф заявил, что в 2016 году кандидат от демократов Хиллари Клинтон якобы распространяла информацию о поддержке Трампа со стороны РФ, и о том, что она лично приказала российским хакерам атаковать серверы Демократической партии. Находясь в Конгрессе, он не раз повторял эти обвинения, причем специальная комиссия Сената доказала, что они безосновательны, написало издание The New York Times. Кроме того, Рэтклифф поддерживал расследование против Хантера Байдена, сына нынешнего президента США Джо Байдена. По мнению разведчика-республиканца, через Хантера, который был причастен к украинской компании "Бурисма холдингс", администрация действующего президента реализовывала какие-то незаконные махинации. Когда в 2019 году Конгресс попытался объявить импичмент Трампу, Рэтклифф защищал лидера республиканцев от обвинений.

Джон Рэтклифф — новый глава ЦРУ в правительстве Дональда Трампа Фото: The New York Times

Между тем Дональд Трамп не изменил мнение о Рэтклифе и 12 ноября сообщил общественности, что повторно сделает его главой ЦРУ. На странице в соцсети Truth Social Трамп написал, что кандидат является "борцом за правду и честность перед американской общественностью" и перечислил другие его "заслуги": упомянув и о Хиллари Клинтон, и о Хантере Байдене. Чтобы кандидатуру утвердить, после инаугурации ее должен поддержать Сенат, напомнило NYT.

Джон Рэтклифф — отношение Трампа к новому главе ЦРУ Фото: Скриншот Джон Рэтклифф — рассказ Трампа о прошлом нового главы ЦРУ Фото: Скриншот

Новый глава ЦРУ скептически настроен на помощь Украине, привели его позицию в репортаже Fox News. Кроме того, он критиковал внешнюю политику Джо Байдена, в первую очередь — из-за Афганистана и из-за ядерной сделки с Ираном.

"Есть разница между тем, чтобы помогать Украине и помогать Украине победить", — заявил Рэдклиф в 2022 году.

Более свежих комментариев по теме российско-украинской войны не нашлось.

Пит Хегсет и Джон Рэтклифф — что принесут миру новые назначения Трампа

Марк Канчиан, аналитик Центра стратегических и международных исследований, объяснил изданию Associated Press, почему Трамп решил назначить на должность главы Пентагона человека, который имеет подготовку младшего офицера, но не имеет опыта в политике или не работал на высоких должностях. По его мнению, будущий президент "устал" от борьбы с более опытными чиновниками и планирует получить чиновника, который будет выполнять все его приказы. Аналитики издания при этом отметили, что именно этот человек унаследует глобальные проблемы — войну РФ в Украине, войну иранских прокси против Израиля, противостояние Северной и Южной Кореи.

"Я думаю, что Трамп устал от борьбы со своими министрами обороны и выбрал того, кто будет ему лоялен", — привели журналисты слова Канчиана.

По мнению аналитика, эту кандидатуру будет сложно утвердить в Сенате — кандидат вызывает сомнение у сенаторов из-за нехватки опыта, заявил собеседник AP.

Между тем в Reuters предполагают, что Хегсет, если его утвердят, может конфликтовать с рядом топ-генералов армии США. Речь идет, например, о противостоянии с главой Объединенного комитета начальников штабов, генералом ВВС Си Кью Брауном. Пит заявил, что у того "радикальная левая позиция", и заподозрил, не стал ли он генералом из-за цвета кожи. Потенциальный глава Пентагона является скептиком в отношении НАТО: такие же взгляды имеет Дональд Трамп, который уже говорил о роспуске Альянса. Кроме того, Трамп объявил, что уволит нелояльных генералов: и он, и Хегсет критиковала Марка Милли, который ранее возглавлял комитет штабов и контактировал с Украиной, говорится в статье.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен в соцсети X заявила, что назначение Хегсета министром обороны "сделает нас менее безопасными и должно быть отклонено".

"Всем, кто боится того, что будет дальше, я разделяю ваши страхи. Соведущий развлекательных телепередач не имеет права быть министром обороны. Я возглавляю коллегию по вопросам военного персонала в Сенате. Все трое моих братьев служили в форме. Я уважаю каждого из наших военнослужащих", — добавила политик.

"Одной из его задач на посту министра обороны может быть выполнение предвыборных обещаний Трампа по устранению американских генералов, которых он обвиняет в проведении прогрессивной политики в армии", — объяснили аналитики BBC возможные последствия нового назначения.

Что касается Рэтклиффа, то на посту главы ЦРУ он будет подчиняться Офису директора национальной разведки, главу которого также назначает президент США по согласованию с Сенатом. Рэтклифф будет иметь полномочия для управления сетью шпионов за рубежом и проводить тайные операции, отметили журналисты. Как выяснилось, его кандидатуру уже поддержал конгрессмен-республиканец Майк Тернер, председатель комитета по разведке Палаты представителей. Конгрессмен уверен, что новый глава разведки будет уделять максимум внимания ряду стран, которые являются угрозой для США.

"[Будет] противостоять серьезным угрозам, которые представляют Китай, Россия, Иран и Северная Корея", — привело издание слова республиканца.

Напомним, Фокус уже писал о решении Трампа назначить главой Пентагона Пита Хегсета. В 2019 году Хегсет заявил, что не мыл руки 10 лет, поскольку не верит в существование бактерий. Кроме того, по мнению американца, Дональда Трамп правильно сделал, что лично встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.