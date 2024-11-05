Выборы в США 5 ноября: как происходит голосование и что важно знать (видео)

В течение последних 20 лет на выборах президента США было три случая, когда государство возглавлял политик, который набрал меньше голосов американцев, или победа добывалась с определенными проблемами. В двух случаях к инцидентам был причастен Дональд Трамп.

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5 ноября 2024 года состоятся выборы в США, во время которых американцы будут выбирать политика для управления государством на ближайшие четыре года. В выборах участвуют вице-президент и представитель Демократической партии Камала Харрис. Ее соперник — лидер Республиканской партии Дональд Трамп (45-й президент, 2017-21 гг.). Избрание происходит по особой процедуре, которую разработали "Отцы-основатели" Соединенных штатов почти 300 лет назад. Детали процедуры голосования на выборах США и роль коллегии выборщиков рассказало "Радио Свобода".

Выборы в США — как происходит избрание президента

Выборы в США — процедура голосования и выборщики

Граждане США 5 ноября придут на избирательные участки и в бюллетене сделают отметку напротив имени нужно кандидата. Таким образом будет происходить прямое голосование. Эти голоса посчитают, но имя главы государства официально не объявят, даже если определится, кто из политиков получил большую поддержку. Пройдет еще месяц и еще одно голосование, и только тогда станет известно имя следующего президента. Это происходит из-за особенностей избирательной системы США, в которой предусмотрено еще одно промежуточное звено — голосование коллегии выборщиков (United States Electoral College).

Коллегия выборщиков США, согласно замыслу "отцов-основателей", делает процесс более справедливым и соответствует принципу федерализма. Готовясь к выборам, Республиканская и Демократическая партии сначала назначают выборщиков — то есть людей, которым граждане делегируют право окончательного избрания президента. Каждый штат имеет свое количество выборщиков, в зависимости от количества населения, которое там проживает. Когда тот или иной кандидат побеждает в каком-то штате, он получает голоса всех выборщиков. Например, если в штате Пенсильвания их 19, то все 19 голосов ему и достаются.

Голосование выборщиков происходит через месяц после прямого волеизъявления: каждый из них обязан отдать свой голос в соответствии с результатами штата. Если в Пенсильвании, скажем, победит Харрис, она получит 19 голосов, если ее соперник, то все голоса — его.

Как будет происходить избрание президента США в 2024 году:

5 ноября — прямое голосование граждан США в 50 штатах;

15 декабря, в воскресенье, через 41 день после 5 ноября — голосование выборщиков и окончательное избрание главы государства;

20 января 2025 года — инаугурация 47 президента США.

Общее количество выборщиков в 2024 году — 538. Чтобы победить, кандидат должен набрать 270 голосов.

Количество выборщиков в каждом штате можно увидеть на интерактивных картах, которые размещены на порталах информационных агентств и аналитических центров. Ниже — скриншот карты с портала ABC News.

Выборы в США — сколько голосов выборщиков в каждом штате Фото: Скриншот

Как сложилась система выборов в США

Журналисты объяснили, почему 300 лет назад американские политики создали особую систему выборов, которой нет ни в одной другой стране мира. Они рассматривали два варианта — прямое голосование всех избирателей и делегированное голосование, когда президента выбирают в Конгрессе. Если бы выбрали прямое голосование, то главу государства выбирал бы штат, в котором наибольшее количество населения, например, Калифорния, и тогда меньшие штаты никак не влияли бы на политику. С другой стороны, если бы президента выбирал Конгресс, то глава США не был бы независимым, рассуждали "отцы-основатели".

Чтобы президент был независимым, чтобы соблюсти принцип федерализма и чтобы голосование было справедливым, ввели еще одно звено — коллегию выборщиков.

Каждый штат имеет количество выборщиков, пропорциональное количеству населения. В зависимости от количества населения штат имеет определенное количество членов в Палате представителей и сенаторов в Сенате. Количество выборщиков равно количеству конгрессменов, объясняется на видео.

Например, в Вайоминге живет около 600 тыс. американцев, их представляют в Конгрессе два члена Палаты представителей и один сенатор — то есть выборщиков у них три. В Калифорнии количество населения 39 млн, сенаторов и конгрессменов — 54, то есть выборщиков также 54. Соотношение выборщиков обоих штатов (54 к 3, в 18 раз) более справедливое, чем соотношение населения (39 к 0,6, в 65 раз), объяснили журналисты.

Проблемы с определением победителя

На видео также привели несколько примеров проблем, которые возникали у американцев из-за особенностей выборов президента. Из-за принципа "победитель штата получает все голоса выборщиков штата" каждый голос рядового избирателя важен, и поэтому бывают протесты кандидатов и судебные предписания для пересчета. Кроме того, бывали случаи, когда на общенациональных выборах один кандидат набирал арифметически больше голосов, но проигрывал по голосам выборщиков. Еще одно правило — выборщики обязаны проголосовать так, как проголосовали избиратели штата. Это правило, в основном, не нарушают, но были исключения. В некоторых штатах могут за это наказать, но не всегда, объясняется на видео.

Примеры проблемных голосований в США:

в 2016 году 10 выборщиков отдали голоса с нарушениями. Восемь должны были отдать свои голоса демократке Хиллари Клинтон, но не сделали этого и поддержали республиканца Дональда Трампа. Двое поступили наоборот. На результат это не повлияло, но осветило проблему;

в 2016 году Хиллари Клинтон получила на 3 млн больше голосов, чем Дональд Трамп. Но голосование выборщиков показало победу республиканца;

в 2000 году кандидат-демократ Альберт Гор набрал на 500 тыс. голосов больше, чем соперник-республиканец Джордж Буш (младший). По итогам голосования выборщиков победил Буш.

Отметим, 4 ноября Фокус рассказал о наличии штатов, которые поочередно выбирают кандидата из той или иной партии, и поэтому появляется неопределенность в прогнозах аналитиков. На выборах в США в 2024 году таких штатов семь — Невада (6 выборщиков), Северная Каролина (16), Висконсин (10), Джорджия (16), Пенсильвания (19), Мичиган (15), Аризона (11).

Напоминаем, аналитические центры и медиа обнародовали последние опросы относительно вероятного победителя на президентских выборах США. Между тем стало известно, чем завершилось голосование в небольшом городке в глубокой провинции штата Нью-Гэмпшир.