Выборы в США 5 ноября: какие шансы у Харрис и Трампа и кто поддерживает политиков (инфографика)

Среди сторонников Камалы Харрис больше женщин, афроамериканцев и представителей других диаспор, белых мужчин с высшим образованием. Дональд Трамп больше нравится белым мужчинам без образования, которые живут в деревне. Накануне голосования рейтинги обоих кандидатов сравнялись.

Related video

На выборах президента США аналитические агентства и СМИ опубликовали результаты опроса граждан, последние перед голосованием 5 ноября. Согласно данным одних исследователей, вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис имеет шанс набрать 49% голосов. При этом такой же процент получает кандидат от республиканцев Дональд Трамп (49%), а еще 2% — не определились. Кроме того, отдельно выделяются опросы в семи штатах, жители которых поочередно голосуют за обе партии. О деталях итогового опроса и о портрете избирателя написало издание NBC News. Фокус собрал аналитику, которую публиковали другие американские медиа и аналитические центры.

Выборы в США 5 ноября — общенациональные опросы

Результаты пяти общенациональных опросов отличаются и поочередно отдают предпочтение то Трампу, то Харрис, или пишут о равных шансах:

Камала Харрис набрала больше голосов в опросе ABC News (у Харрис — 49% у Дональда Трампа — 46%, то есть меньше на 3%);

Дональд Трамп набрал больше голосов в опросах TIPP Tracking Day (Трамп 49%, Харрис 48%), Atlas Intel (Трамп 49%, Харрис 47,2%);

равные шансы по 49% — в опросах NBC News и Emerson College.

Выборы президента США 2024 — результаты ABC News Выборы президента США 2024 — результаты NBC News Выборы президента США 2024 — результаты Emerson College Выборы президента США 2024 — результаты TIPP Выборы президента США 2024 — результаты Atlas Intel

Выборы в США 5 ноября — опрос по штатам, которые колеблются

Ряд предыдущих голосований на выборах президента США выделил несколько штатов, которые поочередно отдают предпочтение то кандидату-республиканцу, то кандидату-демократу. Из-за такой неоднозначности американские аналитики выделили их в отдельную группу и отдельно анализируют во время опросов. Результаты опроса, сделанные в последние дни перед 5 ноября, показывают все ту же неоднозначность:

New York Times/Siena College — у Харрис победы в четырех штатах, у Трампа — в одном, у двоих — поровну;

AtlasIntel — у Харрис ноль, у Трампа — все семь;

Redfield & Wilton Strategies — у Харрис один штат, у Трампа — четыре, у двоих — поровну;

YouGov/The Times/SAY 24 — у Харрис четыре штата, у Трампа — два, в одном — поровну.

Выборы президента США — шансы Харрис и Трампа в отдельных штатах Фото: Фокус

При оценке шансов также следует учитывать количество выборщиков (из United States Electoral College), которые будут отдавать голоса за того или иного кандидата в зависимости от того, как проголосуют граждане. Разные штаты дают разное количество голосов, поэтому не все победы одинаково важны. На инфографике You Gov можно увидеть, сколько голосов дает победа в каждом штате.

Выборы президента США — сколько голосов избирателей дает каждый штат Фото: Скриншот

Выборы в США 5 ноября — портрет избирателя Харрис и Трампа

Издание NBC News опубликовало развернутую аналитику, в которой выясняется портрет типичного избирателя обоих кандидатов на президентских выборах США.

Портрет избирателя Камалы Харрис:

поддерживают отмену запрета абортов;

видят поддержку среднего класса;

много голосов дадут афроамериканцы, граждане моложе 30 лет, есть шанс получить больше голосов за счет женщин, белых мужчин с высшим образованием и выходцев из других диаспор.

Портрет избирателя Дональда Трампа:

считают, что США движутся в неправильном направлении;

верят, что Трамп превосходит Байдена;

верят, что Трамп в прошлой каденции на посту президента вдвое улучшил показатели экономики и стоимость жизни;

разделяют позицию по жесткой миграционной политике и "безопасности границы";

много голосов даст сельское население, белые мужчины без высшего образования.

О том, как разделяются голоса по основным вопросам, показывает инфографика Pewresearch.

Выборы президента США — какие вопросы беспокоят избирателей Фото: Скриншот

Отметим, 2 ноября Фокус писал о шансах Камалы Харрис и Дональда Трампа на победу в президентских выборах США 2024 года. На тот момент Харрис опережала соперника в большинстве опросов. Впрочем, республиканец при этом показывал тенденцию к росту поддержки. Политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, с которым поговорили журналисты, рассказал о так называемом "феномене Трампа". Феномен заключается в том, что когда этот политик ведет себя странным образом, то набирает сторонников.

Напоминаем, 4 ноября избирательная комиссия Республики Молдова показала предварительные результаты президентских выборов: больше голосов набрала Майя Санду, которая уже обратилась к гражданам.