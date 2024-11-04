Вибори в США 5 листопада: які шанси в Гарріс і Трампа та хто підтримує політиків (інфографіка)

Серед прихильників Камали Гарріс більше жінок, афроамериканців та представників інших діаспор, білих чоловіків з вищою освітою. Дональд Трамп більше подобається білим чоловікам без освіти, які живуть в селі. Напередодні голосування рейтинги обох кандидатів зрівнялись.

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На виборах президента США аналітичні агентства та ЗМІ опублікували результати опитування громадян, останні перед голосуванням 5 листопада. Згідно з даними одних дослідників, віцепрезидентка, кандидатка від демократів Камала Гарріс має шанс набрати 49% голосів. При цьому такий же відсоток отримує кандидат від республіканців Дональд Трамп (49%), а ще 2% — не визначились. Крім того, окремо виділяються опитування у семи штатах, мешканці яких по черзі голосують за обидві партії. Про деталі підсумкового опитування і про портрет виборця написало видання NBC News. Фокус зібрав аналітику, яку публікували інші американські медіа та аналітичні центри.

Вибори в США 5 листопада — загальнонаціональні опитування

Результати п'яти загальнонаціональних опитувань відрізняються і по черзі віддають перевагу то Трампу, то Гарріс, або пишуть про рівні шанси:

Камала Гарріс набрала більше голосів в опитуванні ABC News (у Гарріс — 49% у Дональда Трампа — 46%, тобто менше на 3%);

Дональд Трамп набрав більше голосів в опитуваннях TIPP Tracking Day (Трамп 49%, Гарріс 48%), Atlas Intel (Трамп 49%, Гарріс 47,2%);

рівні шанси по 49% — у опитуваннях NBC News та Emerson College.

Вибори президента США 2024 - результати ABC News Вибори президента США 2024 - результати NBC News Вибори президента США 2024 - результати Emerson College Вибори президента США 2024 - результати TIPP Вибори президента США 2024 - результати Atlas Intel

Вибори в США 5 листопада — опитування по штатах, які коливаються

Низка попередніх голосувань на виборах президента США виділила кілька штатів, які по черзі віддають перевагу то кандидату-республіканцю, то кандидату-демократу. Через таку неоднозначність американські аналітики виділили їх в окрему групу і окремо аналізують під час опитувань. Результати опитування, зроблені в останні дні перед 5 листопада, показують все ту саму неоднозначність:

New York Times/Siena College — у Гарріс чотири штати, у Трампа — один, у двох — порівну;

AtlasIntel — у Гарріс нуль, у Трампа — усі сім;

Redfield & Wilton Strategies — у Гарріс один штат, у Трампа — чотири, у двох — порівну;

YouGov/The Times/SAY 24 — у Гарріс чотири штати, у Трампа — два, у одному — порівну.

Вибори президента США - шанси Гарріс і Трампа в окремих штатах Фото: Фокус

При оцінці шансів також слід зважати на кількість виборщиків (з United States Electoral College), які будуть віддавати голоси за того чи іншого кандидата залежно від того, як проголосують громадяни. Різні штати дають різну кількість голосів, тому не усі перемоги однаково важать. На інфографіці You Gov можна побачити, скільки голосів дає перемога у кожному штаті.

Вибори президента США - скільки голосів виборців дає кожен штат Фото: Скриншот

Вибори в США 5 листопада — портрет виборця Гарріс та Трампа

Видання NBC News опублікувало розгорнуту аналітику, у якій з'ясовується портрет типового виборця обох кандидатів на президентських виборах США.

Портрет виборця Камали Гарріс:

підтримують скасування заборони абортів;

бачать підтримку середнього класу;

багато голосів дадуть афроамериканці, молодші 30 років, є шанс отримати більше голосів за рахунок жінок, білих чоловіків з вищою освітою та вихідців з інших діаспор.

Портрет виборця Дональда Трампа:

вважають, що США рухаються у неправильному напрямку;

вірять, що Трамп переважає Байдена;

вірять, що Трамп у минулій каденції на посаді президента удвічі покращив показники економіки та вартість життя;

розділяють позицію щодо жорсткої міграційної політики та "безпеки кордону";

багато голосів дасть сільське населення, білі чоловіки без вищої освіти.

Про те, як розділяються голоси у основних питань, показує інфографіка Pewresearch.

Вибори президента США - які питання турбують виборців Фото: Скриншот

Зазначимо, 2 листопада Фокус писав про шанси Камали Гарріс та Дональда Трампа на перемогу у президентських виборах США 2024 року. На той момент Гарріс випереджала суперника у більшості опитувань. Втім, республіканець при цьому показував тенденцію до зростання підтримки. Політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, з яким поговорили журналісти, розповів про так званий "феномен Трампа". Феномен полягає у тому, що коли цей політик поводиться дивним чином, то набирає прихильників.

Нагадуємо, 4 листопада виборча комісія Республіки Молдова показала попередні результати президентських виборів: більше голосів набрала Мая Санду, яка вже звернулась до громадян.