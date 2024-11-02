Трамп наздоганяє Гарріс: що показують рейтинги кандидатів та які прогнози для України

5 листопада 2024 року американці будуть обирати 47-ого президента Сполучених Штатів. Опитування показують, що кандидати на виборах президента США Камала Гарріс та Дональд Трамп мають однакові шанси на перемогу. Фокус зібрав останню інформацію про рейтинги кандидатів, їх шанси та коментарі політологів-міжнародників про хід передвиборчої гонитви, та про наслідки цих перегонів для України.

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Опитування громадської думки, які проводять аналітичні інститути та медіа, показують рівні шанси обох кандидатів. Втім, останні дані свідчать про зростання ймовірності перемоги Трампа, але гарантій не дає ніхто.

Вибори президента США 2024 – рейтинги та хід голосування

Процедура обрання почалась у вересні, оскільки закони окремих штатів дозволяють дострокове дистанційне голосування. Паралельно відбувається опитування виборців для зрозуміння динаміки настроїв. Фокус відшукав результати, отримані різними аналітиками – дані відрізняються, оскільки їх проводять різні інституції та різною методикою.

"Всенародне голосування" порталу YouGov станом на 16 жовтня показувало перевагу Гарріс над Трампом – 50% до 47%. Опитування 26-29 жовтня підтвердило перевагу демократки з результатами 47% на 46%, але ця перевага зменшилась на три відсотки. Також вказано, що дистанційно проголосувало 40% виборців – серед них вона також лідер. На графіку зі змінами вподобань американців бачимо, що починаючи з липня рейтинг Камали стабільно перевищував рейтинг Дональда.

Вибори президента США 2024 - попередні результати опитувань 26-29 жовтня Фото: Скриншот

На інфографіці у вигляді карти США зображено 53 штати, зафарбовані різними відтінками синього (голоси за демократів) та червоного (за республіканців). Якщо колір насичений – там з великою ймовірністю перемагає один з кандидатів. Штати, в яких кандидати мають однакові відсотки, позначені сірим кольором – це Аризона, Джорджія, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія. Число 270 означає, що саме стільки голосів має набрати кандидат, щоб здобути перемогу. Дані You Gov — 250 у Гарріс та 219 у Трампа. На порталі ABC News показують дещо інший прогноз – 226 гарантованих голосів для Гарріс та 262 – для Трампа. На CNN – перевага у демократки в п’ять голосів.

Вибори президента США 2024 - дані You Gov, 26-29.10.24 Вибори президента США 2024 - дані CNN Вибори президента США 2024 - дані ABC News

На інфографіці The Times — між обома кандидатам різниця в 1%, і графіки показують, як зростають шанси Трампа. Перевагу Трампа, розміром у чотири голоси, також показують результати опитування порталу Fox News.

Вибори президента США 2024 - як змінювались позиції кандидатів Фото: Скриншот Вибори президента США 2024 - інфографіка Fox News щодо переваги Трампа

На порталі Five Thirty Eight тим часом можна побачити наочну інфографіку про зміну позиції в штатах, де немає відчутної перемоги у обох кандидатів. На графіках видно, що Гарріс має стабільну підтримку, але у Трампа вона зростає.

Вибори президента США 2024 - розподіл голосів у важливих штатах Фото: Скриншот

Аналітики YouGov пояснили, чому результати опитувань відрізняються. З'ясувалось, що 40% американців вже проголосували (поштою або особисто) і більшість з них заявляє, що віддали перевагу Гарріс. Решта, які віддадуть голос пізніше, також є її прихильниками. Водночас підсумки інших опитувань показують певну перевагу Трампу (від 1 до 4 голосів виборців). Є штати, які не визначились, але можуть вплинути на результати.

Аналітики Reuters уточнили, чому ніхто не може спрогнозувати підсумки виборів президента США. Однією з причин є виборча система, у якій останніми рахують голоси, надіслані поштою і закриті до 5 листопада. "Сірі" штати, які можуть вирішити результат волевиявлення – Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія, Вісконсин.

Передвиборчі заяви Гарріс та Трампа

На порталі Pewresearch описали основні теми, які вони очікують почути в передвиборчих заявах Гарріс та Трампа. На першому місці – проблеми в економіці США (93% для республіканців). Крім того, не менш важливим для них є імміграційні питання (82% у республіканців) та аборти (67% демократів).

Вибори президента США 2024 - основні проблеми, які турбують виборців Фото: Скриншот

Кандидати пояснюють, як будуть розв’язувати питання, які турбують американців.

Камала Гарріс, згідно з аналітикою BBC, для розв'язання економічних проблем зосереджуватиметься на інвестиціях в інфраструктурні проєкти та зелену енергетику. Крім того, вона планує підтримку громадян у придбанні житла в іпотеку, пільги батькам новонароджених дітей, фіксацію цін на продукти. Щодо імміграційного питання, політикиня підтримує більш поміркований підхід до кризи на південному кордоні США. Її пропозиції – розширення можливостей депортацій, прискорення висновків щодо надання притулку. Крім того, вона допомогла зібрати 3 млрд дол. інвестицій, щоб потенційні іммігранти залишалися вдома.

Позиція Гарріс щодо України – продовжувати політику Байдена, йдеться у статті. Вона надаватиме зброю і прагнутиме не посилювати ескалацію. Під час з’їзду Демократичної партії у 2024 році вона розповіла, що допомогла налагодити "глобальну відповідь" на вторгнення РФ. Щодо майбутньої позиції, то політикиня планує відійти від політики ізоляціонізму і забезпечити лідерство США, а не Китаю, нагадали журналісти.

"Без України? Ні. Якби Дональд Трамп був президентом, то Путін би зараз сидів у Києві. Він каже, що може покінчити з цим у перший день. Ви знаєте, що це таке. Йдеться про капітуляцію", — заявила Гарріс в інтерв’ю CBS.

Дональд Трамп тим часом роздає обіцянки про те, як він полегшить життя американців завдяки власним планам на економіку, пояснило видання BBC. Серед його планів – депортація мігрантів, що має знизити ціни на нерухомість, збільшення видобутку нафти, щоб менше коштувало пальне, та зменшити відсоткову ставку на кредити (аналітики зауважили, що на останнє він навряд чи вплине самостійно). Щодо України, то він вже озвучував мирний план, який полягає у завершенні війни протягом 24 годин. При цьому політик підтримує ідею ізоляціонізму: на його думку, США слід зосередитися на собі і не втручатися в процеси та проблеми у зовнішньому світі.

"У мене є дуже точний план, як зупинити Україну і Росію. І в мене є певна ідея, можливо, не план, але ідея щодо Китаю. Я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу ними скористатися", — пояснив Трамп у інтерв’ю Лексу Фрідману влітку 2024 року.

Мітинги в ключових штатах та скандальні заяви

28-31 жовтня відбулись останні передвиборчі мітинги, перебіг яких висвітлювався американськими ЗМІ та у соцмережах кандидатів. Обоє політиків зробили міні-тур штатами, в яких, ймовірно, вирішуватиметься доля виборів. Цю групу штатів називають Сан-Белт, серед них — Джорджія, Аризона та Північна Кароліна, Пенсильванія.

28 жовтня відбувся мітинг Дональда Трампа на майданчику Medison Square Garden в Нью-Йорку. На зустріч з республіканцем зібралось близько 20 тис. прихильників, які гучно кричали слова підтримки своєму кандидату.

Вибори президента США 2024 - мітинг Дональда Трампа в Нью-Йорку

Під час мітингу пролунало кілька скандальних заяв. Наприклад, комік Тоні Гінчкліфф (Tony Hinchcliffe) назвав частину США Пуерто-Рико "плавучим островом сміття". Крім того, він висміяв латиноамериканців, які начебто мають єдине уміння — це народжувати дітей.

Інші прихильники лідера Республіканської партії також гостро висловились. Наприклад, республіканець Девід Рем назвав Гарріс "антихристом та дияволом", адвокат Трампа Руді Джуліані зауважив, що вона та Байден захищають "терористів". Своєю чергою ще один учасник зібрання, мільярдер та підприємець Ілон Маск заявив, що він може стати головою урядової комісії з ефективності видатків. З його слів, на цій посаді бізнесмен миттєво зменшить урядові видатки на 2 трлн дол.

Комік Тоні Гінчкліфф (Tony Hinchcliffe) назвав частину США Пуерто-Рико "плавучим островом сміття"

Тим часом Дональд Трамп в ніч на 1 листопада (за Києвом) дав інтерв’ю журналісту, прихильнику республіканців, Такеру Карлсону. Подія відбулась у Аризоні і заявлялось, що мета ефіру – благодійний збір для американців, які постраждали під час ураганів Мілтон та Хелен. Розмова тривала чотири години, її переглянули 2 млн глядачів в соцмережі X (Twitter) та ще 400 тис. на YouTube (на момент публікації статті). Серед тем, яких торкнувся політик, — його ставлення до суперників-демократів. Наприклад, він звинуватив нинішнього президента США Джо Байдена у тому, що він допустив політичне об'єднання РФ та Китаю. При цьому запевняв, що за його часів такого не було, і згадав, як завадив будівництву російського газопроводу "Північний потік-2". Крім того, Трамп дозволив собі критичні висловлювання у бік Камали Гарріс: на його думку, у неї начебто невисокий інтелект. Також республіканець сказав, що не є російським шпигуном і "другом Путіна", а такі звинувачення – це провокації суперників.

"Зближення Росії і Китаю — це дуже небезпечна річ. Байден їх об'єднав. Це ганьба… Мені доведеться їх роз'єднати. Думаю, я зможу це зробити", — заявив політик.

Вибори президента США 2024 - інтерв'ю Дональда Трампа журналісту Такеру Карслону

Остання зустріч республіканця зі своїми прихильниками відбулась у Неваді — він подякував усім присутнім за підтримку.

Тим часом Камала Гарріc провела завершальний мітинг поруч з майданчиком перед Білим домом. У своєму виступі вона зауважила, що це символічне місце, оскільки саме тут у січні 2021 року прихильники Трампа прорвались в Капітолійчерез незгодну з результатами виборів. Політикиня закликала американців "перегорнути сторінку ери Трампа" і перейти до "лідерства нового покоління". Кандидатка запевнила, що буде президенткою не лише своїх прихильників: наголосила, що буде посилювати єдність США та усіх американців.

"Важка робота — це хороша робота, важка робота — це радісна праця, і будьте певні, ми виграємо! Тому що, якщо ви знаєте, що ви обстоюєте, то ви знаєте, за що боретесь, і ці вибори про два дуже різні бачення для нашої нації. Одне — Дональда Трампа, який зосереджений на самому собі і на минулому, і ми не повернемося назад. І ось чому: бо ми зосереджені на майбутньому та потребах американських людей, на відміну від Трампа, який весь день проводить, дивлячись у дзеркало, зосереджений на собі", — заявила Гарріс.

Вибори президента США 2024 - мітинг Камали Гарріс

У соцмережах можна відшукати акторів, музикантів, які підтримують Камалу. Наприклад, на мітингу в Лас-Вегасі в Неваді була співачка Дженніфер Лопес (44 млн читачів у X) та латиноамериканський співак Maná (1,2 млн підписників у X).

Селебріті, які підтримують кандидатів в президенти США, мають різну кількість підписників у соцмережах, зауважили на порталі "Слово і Діло". Журналісти зібрали інформацію у Instagram та підрахували, що кількість підписників у прихильників Трампа дещо більша — 26,9 млн, тоді як у Гарріс — 18,7 млн.

Вибори президента США 2024 - які селебріті підтримують Гаррріс та Трампа Фото: Слово і діло

Хаос та розбрат в США, примус України до миру – прогнози політологів

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко погодився, що неможливо наперед передбачити переможця на виборах президента США. Втім, рейтинг Трампа протягом останніх двох тижнів показує тенденцію до зростання, тому деякі фахівці прогнозують йому перемогу.

"Якщо оцінювати шанси з точки зору соціології, шанси приблизно однакові. Зазвичай перевагу має той кандидат, який демонструє кращу динаміку на фініші кампанії, поки це Трамп", — сказав політолог.

Водночас політолог пояснив, що близька кількість голосів може призвести до "виникнення політичної кризи в США". Один з кандидатів може, наприклад, висловити недовіру до результатів. Попередній випадок, коли таке сталось — це вибори 2020 року, які призвели до "штурму Капітолія" прихильниками Трампа. Судові позови, перерахунок голосів — це все вирішується. Більш серйозно — це розбрат між цілими штатами, які тривалий час підтримували ту чи іншу партію.

"Ще один вимір політичної кризи — якщо раптом конфлікт, де обидві сторони не будуть мати консенсус щодо результату виборів, або одна з сторін не визнає результату виборів, або, припустимо, Трамп стане президентом і почне переслідування своїх опонентів з демократичної партії, а демократи мають контроль над рядом штатів, то це може спричинити конфлікт, розкол всередині країни. Це ще один потенційний сценарій: в США вже є таке відчуття передчуття громадянської війни. Є опитування, згідно з якими чверть американців не виключають громадянської війни внаслідок президентських виборів", — наголосив Фесенко.

Крім того, політолог пояснив, що на вибори в США намагаються вплинути Росія, Китай і навіть Іран, діючи, наприклад, через соцмережі. При цьому Москва більш прихильна до Трампа, хоч її все ж "цікавить конфлікт та внутрішній розкол". Пекін і Багдад, ймовірно, зацікавлені в Гарріс. Однак вважати, що Кремль зможе маніпулювати виборами — це "зневага до американців". На думку Фесенка, Кремль "грає на суперечностях", які вже є американському суспільстві.

Якщо зіграє найгірший сценарій, то це найнегативнішим чином відіб'ється на Україні — в США не будуть цікавитись російсько-українською війною, сказав політолог. З іншого боку, і Трамп, і Гарріс, у випадку перемоги, будуть говорити Києву про мирні перемовини та завершення війни. Різниця полягатиме в підходах — при республіканцю ітиметься про капітуляцію, відмову від НАТО, заморозку війни, "лендліз" замість безоплатної військової допомоги, відсутність вливань на підтримку економіки, підсумував експерт.

Тим часом експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", доцент КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук перелічив, які саме конкретні дії РФ та її союзників можуть вплинути на американців на виборах президента США. Мета Кремля — максимальна дестабілізація і демонстрація слабкості демократів, зауважив він. Для цього, ймовірно, у Північній Кореї відбувся пуск міжконтинентальної балістичної ракети, з'являється інформація про ядерні випробування КНДР, про "потужну відповідь" Ірану на атаку Ізраїля тощо. Якщо спроби Москви проваляться, то новий президент пройде інавгурацію у січні 2025 року і вже з березня можливі якісь зміни в політиці відносно України. Гарріс буде з великою ймовірністю продовжувати політику Байдена, тоді як дії Трампа передбачити просто неможливо, заявив Олещук.

"Не треба розраховувати, що американська політика буде якоюсь дуже проукраїнською, і що американці відмовляться від спроб домовлятися з росіянами, в тому числі в обхід України, тому не треба там якось особливо зациклюватись на американських виборах, хоч вони, безперечно, важливі", — сказав він.

Директор програми "Північна Америка", експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександ Краєв торкнувся питання протистояння двох особистостей, які він спостерігає на виборах президента США. Камала Гарріс має приріст донорських інвестицій, в неї росте електоральна база, і вона наче має "непогані шанси". З іншого боку, Трамп фігурує у ЗМІ з "провокативними і радикальними" заявами. Однак починає діяти "феномен Трампа" — він здатен швидко акумулювати підтримку прихильників і це може зіграти роль в останні передвиборчі дні, зауважив експерт.

"Трамп для України ризиковіший, тобто насправді він більш непередбачуваний, він більш хаотичний, але дійсно можна погодитися з думкою, що якраз він може дати Україні максимально багато підтримки, зброї і так далі. Або він може взагалі перекрити цей канал. В той час Гарріс — менш ризикова, тобто вона прогнозовано буде продовжувати підтримувати Україну, але [є питання], наскільки повільна і наскільки обмежена буде ця підтримка, чи буде це просто продовження того, що робив Джозеф Байден", — сказав Краєв.

Нагадуємо, 30 жовтня Джо Байден під час виступу на платформі громадської організації Voto Latino назвав "сміттям" прихильників Трампа: Білий дім прокоментував заяву президента.