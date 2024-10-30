Байден назвав "сміттям" виборців Трампа: Гарріс довелося дистанціюватися від президента

Чинний президент США Джо Байден досить неоднозначно висловився щодо прихильників Дональда Трампа. Республіканці вже заявили, що це саме Камала Гарріс зневажає половину країни.

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Очільник Білого дому Джо Байден, можливо, напередодні президентських виборів назвав прихильників кандидата Дональда Трампа "сміттям". Про це пише видання Axios.

Коментар пролунав під час розмови на платформі громадської організації Voto Latino, коли Байден хотів відповісти коміку Тоні Хінчкліффу, який на мітингу Трампа назвав острів Пуерто-Рико "островом сміття".

"Єдине сміття, яке я бачу — це його прихильники. Його демонізація латиноамериканців безсовісна і не по-американськи", — сказав Байден під час розмови.

Представники Республіканської партії пригадали вислів демократки Хілларі Клінтон у 2016 році, коли вона назвала прихильників Трампа "купою нікчем".

Білий дім вже заявив, що Байден у своїх коментарях мав на увазі лише коміка.

"Єдине сміття, яке я бачу, що плаває там — це сміття його прихильників", — йдеться у стенограмі.

Соратник Трампа Джей Ді Венс назвав коментарі Байдена "огидними".

"Камала Гарріс та її бос Джо Байден нападають на половину країни. Цьому немає виправдання. Я сподіваюся, що американці це відкинуть", — додав він.

Оскільки політичні наслідки посилювалися з кожною хвилиною, Байден опублікував у соцмережі Х пост, прокоментувавши, що він мав на увазі.

"Раніше сьогодні я назвав ненависницьку риторику на адресу Пуерто-Рико, викинуту прихильником Трампа на його мітингу в Медісон-сквер-гарден, сміттям — і це єдине слово, яке я можу придумати, щоб описати це. Його демонізація латиноамериканців безсовісна. Це все, що я хотів сказати", — йдеться у дописі.

Axios пише, що команда Камали Гарріс уникає вести передвиборчу кампанію з Джо Байденом, оскільки той, як зазначається, непопулярний і недисциплінований.

Фото: Facebook / Joe Biden

За інформацією видання, комік Тоні Хінчкліфф заявив під час мітингу Дональда Трампа, що "прямо посеред океану є буквально плавучий острів сміття. Гадаю, він називається Пуерто-Рико".

Зауваження коміка пролунали того ж дня, коли віцепрезидент Камала Гарріс представила нову політичну платформу Пуерто-Рико, який постраждав від урагану Марія в 2017 році.

Старша радниця передвиборчої кампанії Трампа Даніель Альварес вже заявила, що цей жарт не відображає погляди президента Трампа чи передвиборчої кампанії.

Пуерториканці складають важливу частину латиноамериканського електорату, особливо в критично важливому для виборів штаті Пенсільванія.

Cам Дональд Трамп вже відреагував на висловлювання Байдена. За його словами, ані Камала Гарріс, ані чинний президент не можуть керувати Америкою, якщо не люблять американський народ.

Раніше видання Axios писало, що колишній президент Дональд Трамп неодноразово хвалив Гітлера. Про це розповів найстаріший голова апарату Білого дому Джон Келлі.

Фокус писав про те, що Трамп може спробувати захопити владу, якщо вибори в США пройдуть не так, як він хоче, і перемогу здобуде Камала Гарріс. Нібито він уже почав готувати ґрунт для заколоту.