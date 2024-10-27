Роберт Де Ніро облаяв Трампа на мітингу в підтримку Гарріс: її підтримали Ді Капріо і Томпсон

Знаменитості звернулися до натовпу щодо важливості голосування, при цьому кожен з них підтримав кандидатуру Гарріс.

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У Філадельфії пройшов захід на підтримку кандидатки в президенти США Камали Гарріс. Її кандидатуру підтримала низка акторів — Роберт Де Ніро, Леонардо Ді Капріо, Керрі Вашингтон, Тесса Томпсон та інші. Про це пишуть Сbsnews.

Володарі премії "Оскар" Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо, а також володарка премії "Еммі" Керрі Вашингтон, актриса Тесса Томпсон і актор Брайан Тайрі Генрі виступили хедлайнерами кампанії Гарріс в президенти.

Знаменитості звернулися до натовпу щодо важливості голосування, при цьому кожен з селебрітіс підтримав кандидатуру Гарріс.

Де Ніро відкрито висловив свою зневагу до іншого кандидата — Дональда Трампа. Він назвав його "шматком лайна".

"Все, все на кону, і все зведеться до того, що станеться тут, у Філлі і в цій великій співдружності", — сказав Де Ніро.

Леонардо Ді Капріо висвітлив позицію Гарріс щодо зміни клімату.

"Незалежно від того, чи є у нас адміністрація, яка не заперечує наукові факти, яка вірить у 99% наукової спільноти, коли справа доходить до техногенної кліматичної кризи. Вибір не може бути більш чітким, і цей вибір — віце-президент Камала Гарріс", — сказав Ді Капріо.

Нагадаємо, що видання Politico спрогнозувало дії Дональда Трампа у разі програшу Камалі Гарріс. Журналісти впевнені, що Трамп може захопити владу.