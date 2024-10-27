Роберт Де Ниро обругал Трампа на митинге в поддержку Харрис: ее поддержали Ди Каприо и Томпсон

Знаменитости обратились к толпе относительно важности голосования, при этом каждый из них поддержал кандидатуру Харрис.

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В Филадельфии прошло мероприятие в поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис. Ее кандидатуру поддержал ряд актеров — Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Керри Вашингтон, Тесса Томпсон и другие. Об этом пишут Сbsnews.

Обладатели премии "Оскар" Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, а также обладательница премии "Эмми" Керри Вашингтон, актриса Тесса Томпсон и актер Брайан Тайри Генри выступили хедлайнерами кампании Харрис в президенты.

Знаменитости обратились к толпе относительно важности голосования, при этом каждый из селебритис поддержал кандидатуру Харрис.

Де Ниро открыто выразил свое пренебрежение к другому кандидату — Дональду Трампу. Он назвал его "куском дерьма".

"Все, все на кону, и все сведется к тому, что произойдет здесь, в Филли и в этом великом содружестве", — сказал Де Ниро.

Леонардо Ди Каприо осветил позицию Харрис по изменению климата.

"Независимо от того, есть ли у нас администрация, которая не отрицает научные факты, которая верит в 99% научного сообщества, когда дело доходит до техногенного климатического кризиса. Выбор не может быть более четким, и этот выбор — вице-президент Камала Харрис", — сказал Ди Каприо.

Напомним, что издание Politico спрогнозировало действия Дональда Трампа в случае проигрыша Камале Харрис. Журналисты уверены, что Трамп может захватить власть.