По словам журналистов, кандидат в президенты США уже сейчас пытается посеять и усилить недоверие к результатам голосования с целью их обжалования.

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Четыре года назад тогдашний президент США, которого отвергли избиратели, попытался остаться на посту, погрузив страну в хаос, конфликты и, в конце концов, в насилие. Сегодня политическое возвращение Дональда Трампа вызывает опасения у тех, кто мешал ему в прошлый раз: не повторится ли этот сценарий снова? Интервью со многими лицами, осведомленными в избирательном процессе, указывают на четкий консенсус: Трамп может попытаться во второй раз перевернуть результаты выборов, если потерпит поражение, и его союзники уже начали закладывать основу для этого. Об этом пишет Politico.

По словам Тима Хифи, который возглавлял расследование попыток Трампа подделать результаты выборов для комитета Палаты представителей США 6 января, "угроза остается". Хотя 2024 год отличается от 2020-го, путь Трампа к срыву выборов на этот раз будет еще более узким и экстремальным. Он потерял некоторые рычаги влияния, такие как Министерство обороны и Министерство юстиции, которые сейчас под контролем Джо Байдена. Чтобы добиться успеха, ему потребуются союзники, способные повлиять на результаты выборов в ключевых штатах и в Конгрессе.

После неудачной попытки сорвать выборы 2020 года, демократы в Конгрессе усовершенствовали законодательство, в частности, поправки к закону о подсчете выборов, чтобы усложнить манипуляции с результатами голосования. Однако Трамп, научившись на ошибках прошлого, вероятно, будет еще более решительным в 2024 году, поскольку в случае поражения он может столкнуться с многочисленными уголовными делами, которые могут длиться всю его жизнь.

План захвата власти

Хотя Трамп формально сосредоточен исключительно на своей победе и не планировал действий на случай поражения, его союзники не исключают, что он снова попытается сорвать мирную передачу власти, если проиграет Камале Харрис.

Специалисты, с которыми пообщались журналисты, предполагают следующие сценарии развития событий:

Трамп углубит недоверие к результатам выборов, делая неподтвержденные или гиперболизированные заявления о широкомасштабных фальсификациях результатов голосования и инициируя долговременные судебные иски, чтобы изменить результаты выборов в ключевых штатах.

Он будет рассчитывать на дружественных ему чиновников округов и штатов, чтобы те не удостоверяли результаты выборов. Это не остановит процесс, но может стать способом давления на республиканских конгрессменов и законодателей.

Трамп призовет союзников в контролируемых Республиканской партией законодательных органах колеблющихся штатов назначить "альтернативных" выборщиков.

Он будет рассчитывать на то, что республиканцы в Конгрессе поддержат этих альтернативных выборщиков — или, по крайней мере, отвергнут выборщиков от демократов — когда те соберутся, чтобы засвидетельствовать результаты выборов.

Трамп постарается сделать так, чтобы Харрис не хватило 270 голосов в коллегии выборщиков, и выборы состоятся в Палате представителей, где республиканцы, скорее всего, будут иметь достаточно голосов, чтобы избрать Трампа следующим президентом.

Отметим, во вторник 5 ноября состоятся 60-е выборы президента США. Избиратели выберут коллегии выборщиков, которые через 41 день, должны избрать нового президента и вице-президента США.

Напомним, 6 января 2020 года сотни протестующих, которые поддерживали Дональда Трампа, захватили здание Капитолия, что привело к гибели пяти человек и заставило членов Конгресса США временно эвакуироваться. Сторонники президента США выступали против торжественного подсчета голосов коллегии выборщиков, которые должны были подтвердить победу Джо Байдена.

18 октября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был не допустить полномасштабного вторжения РФ.