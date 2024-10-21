Трамп може захопити владу, якщо програє Гарріс: Politico спрогнозувало дії політика

За словами журналістів, кандидат в президенти США уже зараз намагається посіяти і посилити недовіру до результатів голосування з метою їх оскарження.

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Чотири роки тому тодішній президент США, якого відкинули виборці, спробував залишитися на посаді, зануривши країну в хаос, конфлікти та, врешті-решт, у насильство. Сьогодні політичне повернення Дональда Трампа викликає побоювання у тих, хто заважав йому минулого разу: чи не повториться цей сценарій знову? Інтерв'ю з багатьма особами, обізнаними у виборчому процесі, вказують чіткий консенсус: Трамп може спробувати вдруге перевернути результати виборів, якщо зазнає поразки, і його союзники вже почали закладати основу для цього. Про це пише Politico.

За словами Тіма Хіфі, який очолював розслідування спроб Трампа підробити результати виборів для комітету Палати представників США 6 січня, "загроза залишається". Хоча 2024 рік відрізняється від 2020-го, шлях Трампа до зриву виборів цього разу буде ще вужчим і екстремальнішим. Він втратив деякі важелі впливу, такі як Міністерство оборони та Міністерство юстиції, які зараз під контролем Джо Байдена. Щоб досягти успіху, йому будуть потрібні союзники, здатні вплинути на результати виборів у ключових штатах та в Конгресі.

Після невдалої спроби зірвати вибори 2020 року, демократи в Конгресі вдосконалили законодавство, зокрема, поправки до закону про підрахунок виборів, щоб ускладнити маніпуляції з результатами голосування. Проте Трамп, навчившись на помилках минулого, ймовірно, буде ще рішучішим у 2024 році, оскільки в разі поразки він може зіткнутися з численними кримінальними справами, які можуть тривати все його життя.

План захоплення влади

Хоча Трамп формально зосереджений виключно на своїй перемозі та не планував дій на випадок поразки, його союзники не виключають, що він знову намагатиметься зірвати мирну передачу влади, якщо програє Камалі Гарріс.

Фахівці, з якими поспілкувалися журналісти, припускають наступні сценарії розвитку подій:

Трамп поглибить недовіру до результатів виборів, роблячи непідтверджені або гіперболізовані заяви про широкомасштабні фальсифікації результатів голосування та ініціюючи довготривалі судові позови, щоб змінити результати виборів у ключових штатах.

Він розраховуватиме на дружніх до нього чиновників округів і штатів, щоб ті не засвідчували результати виборів. Це не зупинить процес, але може стати способом тиску на республіканських конгресменів і законодавців.

Трамп закличе союзників у контрольованих Республіканською партією законодавчих органах штатів, що вагаються, призначити "альтернативних" виборників.

Він розраховуватиме на те, що республіканці в Конгресі підтримають цих альтернативних виборників — або, принаймні, відкинуть виборників від демократів — коли ті зберуться, щоб засвідчити результати виборів.

Трамп намагатиметься зробити так, щоб Гарріс не вистачило 270 голосів у колегії виборників, і вибори відбудуться в Палаті представників, де республіканці, швидше за все, матимуть достатньо голосів, щоб обрати Трампа наступним президентом.

Зазначимо, у вівторок 5 листопада відбудуться 60-ті вибори президента США. Виборці оберуть колегії виборників, які через 41 день, мають обрати нового президента та віцепрезидента США.

Нагадаємо, 6 січня 2020 року сотні протестувальників, які підтримували Дональда Трампа, захопили будівлю Капітолію, що призвело до загибелі п'яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися. Прихильники президента США виступали проти урочистого підрахунку голосів колегії виборників, які мали підтвердити перемогу Джо Байдена.

18 жовтня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський мав не допустити повномасштабного вторгнення РФ.