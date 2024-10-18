"Я врегулюю": Трамп вважає, що Зеленський допустив війну в Україні

За словами американського політика, йому дуже шкода українців, а тому війну треба закінчити. При цьому він назвав Зеленського "найкращим торговцем".

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський мав не допустити повномасштабного вторгнення РФ. Свою думку він висловив на подкасті коментатора Патріка Бета-Давида.

Трамп заявив, що зможе зупинити війну в Україні, якщо переможе на виборах знову. При цьому зазначив, що має добрі стосунки як із Зеленським, так і з главою Кремля Володимиром Путіним.

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"Я врегулюю війну Росії та України, поки буду обраним президентом. Знаєте, я нещодавно бачився із Зеленським. У мене хороші стосунки з Путіним і з Зеленським", — зазначив Трамп.

За словами американського політика, йому дуже шкода українців, а тому війну треба закінчити. При цьому він назвав Зеленського "найкращим торговцем".

"Я думаю, що Зеленський — один із найкращих торговців, яких я коли-небудь бачив. Щоразу, коли він приїжджає, ми даємо йому сто мільярдів доларів. Хто ще в історії отримував такі гроші? Такого ніколи не було. І це не означає, що я не хочу допомогти йому, тому що мені дуже шкода цих людей. Але він ніколи не повинен був дозволити тій війні початися", — сказав Трамп.

Також політик сказав, що у вторгненні винна адміністрація президента США Джо Бадена. Він зазначив, що для Путіна Україна є "скарбом". Він вирішив її захопити через те, що американські військові невдало вийшли з Афганістану.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Трамп зажадав від журналістів відмовитися від перевірки фактів. Команда Washington Post Fact Checker порахувала, що за час свого президентства Дональд Трамп зробив 30 573 неправдивих або неправдивих заяви, у середньому близько 21 на день.