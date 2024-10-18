"Я урегулирую": Трамп считает, что Зеленский допустил войну в Украине

По словам американского политика, ему очень жаль украинцев, а потому войну надо закончить. При этом он назвал Зеленского "лучшим торговцем".

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был не допустить полномасштабного вторжения РФ. Свое мнение он высказал на подкасте комментатора Патрика Бета-Давида.

Трамп заявил, что сможет остановить войну в Украине, если победит на выборах снова. При этом отметил, что у него хорошие отношения как с Зеленским, так и с главой Кремля Владимиром Путиным.

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"Я очень хорошо лажу с Путиным": Трамп заявил, что знал о планах по вторжению РФ в Украину

"Я урегулирую войну России и Украины, пока буду избранным президентом. Знаете, я недавно виделся с Зеленским. У меня хорошие отношения с Путиным и с Зеленским", – отметил Трамп.

По словам американского политика, ему очень жаль украинцев, а потому войну надо закончить. При этом он назвал Зеленского "лучшим торговцем".

"Я думаю, что Зеленский – один из лучших торговцев, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приезжает, мы даем ему сто миллиардов долларов. Кто еще в истории получал такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помочь ему, потому что мне очень жаль этих людей. Но он никогда не должен был позволить той войне начаться", – сказал Трамп.

Также политик сказал, что во вторжении виновата администрация президента США Джо Бадена. Он отметил, что для Путина Украина является "сокровищем". Он решил ее захватить из-за того, что американские военные неудачно вышли из Афганистана.

Напомним, СМИ сообщали, что Трамп потребовал от журналистов отказаться от проверки фактов. Команда Washington Post Fact Checker посчитала, что за время своего президентства Дональд Трамп сделал 30 573 ложных или ложных заявления, в среднем около 21 в день.