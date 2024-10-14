Накануне выборов: Трамп требует от журналистов отказаться от проверки фактов, — WP

Команда Washington Post Fact Checker посчитала, что за время своего президентства Дональд Трамп сделал 30 573 ложных или ложных заявления, в среднем около 21 в день.

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В последние месяцы кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его предвыборный штаб развернули агрессивную кампанию против проверки фактов. Телесетям, журналистским организациям выдвигают требование отказаться от этой практики как условие для взаимодействия с политиком, пишет газета The Washington Post.

В августе Трамп почти отказался от интервью группе темнокожих журналистов, когда узнал, что они будут проверять факты в его заявлениях. В конце концов кандидат в президенты принял участие в интервью, а его представители объяснили задержку техническими проблемами со звуком.

"Вот правда: президент Трамп сначала не смог выйти на сцену из-за проблем со звуком. Когда проблемы со звуком были решены, президент Трамп вышел на сцену и принял участие в обсуждении, и проверка фактов все равно состоялась", — заявила Каролайн Ливитт, пресс-секретарь Трампа.

Во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в сентябре Трамп и его союзники неоднократно упрекали журналистов и руководителей новостных служб за проверку фактов в реальном времени.

В этом месяце Дональд Трамп отказался дать интервью телеканалу CBS в программе "60 минут", выступив против проверки фактов в шоу. Также советники его кампании прямо попросили телеканал отказаться от проверки фактов во время дебатов кандидатов на пост вице-президента, в которых участвовал кандидат от республиканцев — сенатор от штата Огайо Джей Д. Вэнс. Впоследствии в эфире Вэнс пожаловался на модератора, который исправил его слова.

"Эти шаги являются последним примером длительного сопротивления Трампа привлечению к ответственности за его лживые высказывания, которые годами ложились в основу его политического послания. Например, в последние недели Трамп распространяет вымышленные истории о мигрантах, которые едят домашних животных, и о венесуэльских бандах, которые захватывают города, продвигая его антииммиграционные идеи", — пишет The Washington Post.

Журналисты отмечают, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис также придерживается осторожного подхода к интервью, а ее советники иногда пытались предварительно проверить вопросы. Однако она не протестовала против проверки фактов.

Напомним, агентство Reuters сообщило о третьем возможном покушении на Трампа на предвыборном митинге 12 октября. Полиция задержала мужчину с ружьем и фальшивой прескартой, сейчас идет расследование.

В пятницу 11 октября на предвыборном митинге в Рино, штат Невада Трамп призвал ввести смертную казнь для мигрантов за убийства гражданских граждан или представителей правоохранительных органов США.