Напередодні виборів: Трамп вимагає від журналістів відмовитися від перевірки фактів, - WP

Команда Washington Post Fact Checker порахувала, що за час свого президентства Дональд Трамп зробив 30 573 неправдиві або оманливі заяви, в середньому приблизно 21 на день.

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Останніми місяцями кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп і його передвиборчий штаб розгорнули агресивну кампанію проти перевірки фактів. Телемережам, журналістським організаціям висувають вимогу відмовитися від цієї практики як умову для взаємодії з політиком, пише газета The Washington Post.

У серпні Трамп майже відмовився від інтерв’ю групі темношкірих журналістів, коли дізнався, що вони будуть перевіряти факти у його заявах. Врешті кандидат у президенти взяв участь в інтерв’ю, а його представники пояснили затримку технічними проблемами зі звуком.

"Ось правда: президент Трамп спочатку не зміг вийти на сцену через проблеми зі звуком. Коли проблеми зі звуком були вирішені, президент Трамп вийшов на сцену та взяв участь в обговоренні, і перевірка фактів все одно відбулася", — заявила Каролайн Лівітт, речниця Трампа.

Під час дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс у вересні Трамп і його союзники неодноразово дорікали журналістам і керівникам новинних служб за перевірку фактів у реальному часі.

Цього місяця Дональд Трамп відмовився дати інтерв’ю телеканалу CBS у програмі "60 хвилин", виступивши проти перевірки фактів у шоу. Також радники його кампанії прямо попросили телеканал відмовитися від перевірки фактів під час дебатів кандидатів на пост віцепрезидента, у яких брав участь кандидат від республіканців — сенатор від штату Огайо Джей Д. Венс. Згодом в ефірі Венс поскаржився на модератора, який виправив його слова.

"Ці кроки є останнім прикладом тривалого опору Трампа притягненню до відповідальності за його брехливі висловлювання, які роками лягали в основу його політичного послання. Наприклад, останніми тижнями Трамп поширює вигадані історії про мігрантів, які їдять домашніх тварин, і про венесуельські банди, які захоплюють міста, просуваючи його антиімміграційні ідеї", — пише The Washington Post.

Журналісти зазначають, що кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс також дотримується обережного підходу до інтерв’ю, а її радники іноді намагалися попередньо перевірити запитання. Проте вона не протестувала проти перевірки фактів.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило про третій можливий замах на Трампа на передвиборчому мітингу 12 жовтня. Поліція затримала чоловіка з рушницею та фальшивою прескартою, наразі триває розслідування.

У п’ятницю 11 жовтня на передвиборчому мітингу в Ріно, штат Невада, Трамп закликав запровадити смертну кару для мігрантів за вбивства цивільних громадян чи представників правоохоронних органів США.