На мітингу Трампа затримали чоловіка з рушницею: поліція підозрює третій замах (фото)

Поліція Каліфорнії виявила підозрілого чоловіка, який прямував на мітинг Дональда Трампа з рушницею та підробними документами. За добу його відпустили, хоч і підозрювали можливість замаху.

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Чоловіка з рушницею та фальшивою прескартою затримали на передвиборчому мітингу лідера Республіканської партії та кандидата на посаду президента США Дональда Трампа. Поліція підозрює, що ідеться про третій замах на політика. При цьому можливого стрільця відпустили з в'язниці під заставу, хоч його бачили поруч з іншими однодумцями Трампа. Про обставини затримання розповіло агентство Reuters.

Журналісти повідомили, що затриманий — 49-річний американець, житель Лас-Вегаса, Вем Міллер (Vem Miller). Поліція звернула увагу на чоловіка, коли він о 17 год. 12 жовтня намагався пробратись на мітинг Дональда Трампа у Каліфорнії. Під час огляду у нього виявили рушницю, коробку крупнокаліберних набоїв, фальшиву прескарту, фальшиві номерні знаки та кілька паспортів. Політика ще не було на сцені, фігурант не опирався під час обшуку, але його затримали і запідозрили, що міг статись третій замах.

"Я справді вірю, що ми запобігли ще одній спробі вбивства", — навели журналісти слова місцевого шерифа Чеда Б'янко.

Втім, вже в неділю, 13 жовтня, можливого стрільця випустили під заставу у розмірі 5 тис. дол., але розслідування триває. Reuters також процитувало заяву Офісу прокурора США в Лос-Анджелесі: з посиланням на Секретну службу вони запевнили, що "Трампу нічого не загрожує".

Агентство не публікувало фото Вема Міллера. Водночас у соцмережі X (Twitter) відшукали серію його фото та відео, на яких він зображений поруч з представниками республіканців. Серед людей, до яких дістався підозрюваний у замаху — Роберт Ф. Кеннеді-молодший і Дональд Трамп-молодший.

Замахи на Трампа — деталі

Раніше Фокус писав про попередні випадки замахів на Дональда Трампа. Перший такий випадок стався у липні під час передвиборчого мітингу. Чоловік з рушницею виліз на дах будинку, при цьому його бачили представники державної охорони, але не спинили. Він зміг вистрелити та поранив політика у вухо. Згодом з'ясувалось, що стрілець — американець Метью Томас Крукс, який встиг зробити вісім пострілів, доки його знешкодили. Наступний інцидент стався у вересні: Секретна служба затримала невідомого, якого виявили поруч з полем для гольфу в Палм-Біч. Затриманий — Раян Веслі Раут: він підтримує Україну і залишив "прощального" листа, в якому говорив про те, що Трамп не вартий президентства.

Нагадуємо, 9 жовтня Дональд Трамп розповів про перемовини з Росією та Китаєм щодо ядерного роззброєння. 12 жовтня республіканець зробив заяву щодо мігрантів, яких пропонує суворо карати за напади на громадян США.