"Це було б так добре": Трамп заявив, що майже досяг ядерного роззброєння РФ і Китаю (відео)

Республіканець Дональд Трамп заявив, що Вашингтон був близький до угоди щодо позбавлення від ядерної зброї. Він наголосив, що ядерна війна — це "найбільша загроза".

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що майже досяг угоди з Китаєм та Росією про спільну ліквідацію ядерної зброї. Про це відомо з інтерв’ю на YouTube-каналі FLAGRANT, опублікованому 9 жовтня.

Інтерв'ю з Дональдом Трампом (про ядерну небезпеку — з 38:35)

"Ядерна зброя є найбільшою загрозою, яку ми маємо сьогодні у світі. Це не глобальне потепління, де океани підіймаються на 1/8 дюйма протягом наступних 500 років", — зауважив республіканець.

Він наголосив, що вважає ядерну війну найбільшою загрозою для світу. Водночас ядерний потенціал мають п’ять країн. Трамп уточнив, що незабаром вони матимуть більше, і США не мають цього допустити.

"Ми були близькі до угоди щодо позбавлення від ядерної зброї. Це було б так добре. Я говорю про Росію, нас самих і Китай. Тоді ми б залучили до цього і всіх інших, щоб рішуче позбутись ядерного потенціалу", — поділився політик.

Він розповів, що його дядько був професором у Массачусетському технологічному інституті та "геніальним ученим". Чоловік попереджав Трампа, що "колись це буде дуже небезпечно".

Нагадаємо, у Кремлі відповіли, чи дійсно республіканець Дональд Трамп сім разів спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним вже після того, як залишив президентське крісло у США.

8 жовтня суперниця Трампа на президентських виборах Камала Гарріс випила трохи пива у прямому ефірі та переповіла жарт про нього, назвавши політика невдахою. Після такої відвертості вона жартома виправдалась, що так на неї діє хмільне.