"Это было бы так хорошо": Трамп заявил, что почти достиг ядерного разоружения РФ и Китая (видео)

Республиканец Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был близок к соглашению об избавлении от ядерного оружия. Он подчеркнул, что ядерная война — это "самая большая угроза".

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что почти достиг соглашения с Китаем и Россией о совместной ликвидации ядерного оружия. Об этом известно из интервью на YouTube-канале FLAGRANT, опубликованном 9 октября.

Интервью с Дональдом Трампом (о ядерной опасности — с 38:35)

"Ядерное оружие является самой большой угрозой, которую мы имеем сегодня в мире. Это не глобальное потепление, где океаны поднимаются на 1/8 дюйма в течение следующих 500 лет", — подчеркнул республиканец.

Он подчеркнул, что считает ядерную войну самой большой угрозой для мира. В то же время ядерный потенциал имеют пять стран. Трамп подчеркнул, что вскоре они будут иметь больше, и США не должны этого допустить.

"Мы были близки к соглашению по избавлению от ядерного оружия. Это было бы так хорошо. Я говорю о России, нас самих и Китае. Тогда мы бы привлекли и всех остальных, чтобы решительно избавиться от ядерного потенциала", — поделился политик.

Он рассказал, что его дядя был профессором в Массачусетском технологическом институте и "гениальным ученым". Мужчина предупреждал Трампа, что "когда-то это будет очень опасно".

Напомним, в Кремле ответили, действительно ли республиканец Дональд Трамп семь раз общался с президентом РФ Владимиром Путиным уже после того, как покинул президентское кресло в США.

8 октября соперница Трампа на президентских выборах Камала Харрис выпила немного пива в прямом эфире и пересказала шутку о нем, назвав политика неудачником. После такой откровенности она в шутку оправдалась, что так на нее действует хмельное.