Мелания Трамп рассказала, за что ее впервые отчитал Дональд

Мелания замужем за Дональдом Трампом уже 19 лет. В своей книге воспоминаний она раскрыла немало интересных подробностей об их отношениях и семейной жизни.

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54-летняя Мелания Трамп, жена кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, раскрыла в своих мемуарах историю начала отношений с американским миллионером 26 лет назад, пишет Daily Beast.

В эфире Fox News Tuesday ведущий Грег Гутфельд спросил бывшую первую леди США, вышла бы она замуж за Трампа, если бы знала, что он станет президентом.

"Хм. Это интересный вопрос", — сказала она, подняв палец и вызвав смех у ведущих.

Затем в разговор вмешался еще один ведущий, Джесси Уоттерс. Он уже успел прочитать книгу, которая поступит в продажу через месяц после выборов, поэтому заинтересовался ранними днями отношений Трампа и словенской модели. Мелания в мемуарах пишет, что познакомилась с Дональдом на вечеринке Недели моды в Нью-Йорке в 1998 году.

Мелания и Дональд поженились в 2005 году

"С того момента, как начался наш разговор, я была очарована его обаянием и легким характером", — пишет она, вспоминая, что он флиртовал с ней, несмотря на то, что держал под руку очень сексуальную блондинку.

Мелания, которой тогда было 28 лет, пишет, что отказалась дать Трампу свой номер, но решила взять его визитку. Она выждала время, прежде, чем позвонить ему. Трамп, услышав ее голос, тут же ее отчитал.

"Почему ты не позвонила раньше? Я думал о тебе", – сказал он.

В сентябре прошлого года стало известно, что Мелания решила пересмотреть условия брачного договора с мужем. Обновленные условия касаются финансов и имущества и направлены на увеличение трастового фонда, созданного для единственного сына пары, 18-летнего Бэррона, который в 2024 году поступил в престижный университет. Кроме того, в свете огромного количества исков против Трампа и расследований его деятельности его жена решила перестраховаться.

Дональд Трамп и Мелания Кнавс обручились в 2004 году. Свадебная церемония состоялась 22 января 2005 года в Епископальной церкви Вифезды-у-моря в Палм-Бич с приемом, организованном в в усадьбе бизнесмена "Мар-а-Лаго".

Ранее Фокус писал, что Мелания открыто выступила против идеи своего мужа запретить аборты в США в случае его победы. Она утверждает, что только женщина имеет право распоряжаться своим телом.