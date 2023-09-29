Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с мужем: чего опасается жена экс-президента США

Поскольку на Трампа обрушился шквал обвинений и уголовных дел, его жена решила обезопасить себя и своего сына.

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53-летняя бывшая первая леди США Мелания Трамп "тихо пересмотрела брачный договор" с 77-летним мужем, 45-м президентом Дональдом Трампом, после того, как он решил баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, сообщает Page Six.

По информации издания, обновленные условия касаются финансов и имущества и направлены на увеличение трастового фонда, созданного для единственного сына пары, 17-летнего Бэррона. Кроме того, в свете огромного количества исков против Трампа и расследований его деятельности его жена решила перестраховаться.

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Пара уже минимум три раза пересматривала договор, первоначально составленный перед их свадьбой в 2005-м.

Источники говорят, что в планах Мелании нет бросить мужа, однако она решила обеспечить себе и сыну безопасное будущее.

Мелания Трамп с сыном Бэрроном (справа) и детьми мужа от Иваны Трамп Фото: Getty Images

"Я знаю, что она хотела, чтобы контракт принес ей больше денег, а также — насколько я понимаю — есть определенная минимальная сумма, которую Бэррон должен получить", – рассказал инсайдер.

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Мелания Трамп решила обезопасить себя и сына от финансовых проблем мужа Фото: Getty Images

В скором времени Трамп собирается выплатить около пяти миллионов долларов писательнице Э. Джин Кэрролл после поражения в деле о клевете в Нью-Йорке. В мае 2023 года суд присяжных в Нью-Йорке постановил, что он виновен в сексуальном насилии и клевете в отношении писательницы Джин Кэрролл. Два миллиона долларов Трамп должен за предполагаемое сексуальное насилие, еще миллион долларов за инцидент, который был расценен как клевета в октябре прошлого года. 1,7 миллиона суд приказал ему выплатить Кэролл за причинение вреда репутации, и 280 тысяч – в качестве штрафных санкций в связи с этим обвинением.

Трампу также предъявлено обвинение по 34 пунктам в якобы фальсификации деловой документации, связанной с его выплатой 150 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс через адвоката-посредника Майкла Коэна. Суд назначен на март 2024-го, и политик неоднократно заявлял о своих планах признать себя невиновным.

Во Флориде Трампу предъявлены новые обвинения в совершении уголовного преступления за предполагаемое неправильное обращение с секретными документами после того, как он покинул Белый дом, в чем он традиционно не признал себя виновным и отказался от уведомления о явке на слушание по предъявлению обвинения.

Инсайдеры утверждают, что Меланию не радует перспектива снова вернуться в Белый дом Фото: Getty Images

Однако самой насущной юридической проблемой политика является его дело в Джорджии, предварительное судебное разбирательство по которому было назначено на 4 марта 2024 года, но перенесено после того, как один из сообвиняемых Трампа заявил о своем конституционном праве на скорый суд. Тем временем Дональд принял решение перенести два из своих предстоящих судебных процессов – во Флориде и федеральный в Вашингтоне по поводу восстания 6 января – на апрель 2026 года, то есть намного позже предстоящих президентских выборов.

Бывший глава Белого дома, состояние которого составляет примерно 2,5 миллиарда долларов, также может потерять еще 250 миллионов долларов в Нью-Йорке в связи с продолжающимся гражданским делом против него и его бизнеса, иск по которому подала Летиция Джеймс. Она утверждает, что Trump Organization использовала 15-летнюю схему, чтобы помочь своим топ-менеджерам избежать уплаты налогов. И в этом случае Трамп не признает себя виновным.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп вышла в свет в платье Gucci за 3200 долларов.