Меланія Трамп переглянула шлюбний договір із чоловіком: чого побоюється дружина експрезидента США

Оскільки на Трампа обрушився шквал звинувачень і кримінальних справ, його дружина вирішила убезпечити себе і свого сина.

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53-річна колишня перша леді США Меланія Трамп "тихо переглянула шлюбний договір" із 77-річним чоловіком, 45-м президентом Дональдом Трампом, після того, як він вирішив балотуватися на пост глави держави 2024 року, повідомляє Page Six.

За інформацією видання, оновлені умови стосуються фінансів і майна та спрямовані на збільшення трастового фонду, створеного для єдиного сина пари, 17-річного Беррона. Крім того, у світлі величезної кількості позовів проти Трампа і розслідувань його діяльності його дружина вирішила перестрахуватися.

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Пара вже щонайменше тричі переглядала договір, складений перед їхнім весіллям у 2005-му.

Джерела кажуть, що в планах Меланії немає покинути чоловіка, проте вона вирішила забезпечити собі та синові безпечне майбутнє.

Меланія Трамп із сином Берроном (праворуч) і дітьми чоловіка від Івани Трамп Фото: Getty Images

"Я знаю, що вона хотіла, щоб контракт приніс їй більше грошей, а також — наскільки я розумію — є певна мінімальна сума, яку Беррон має отримати", — розповів інсайдер.

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Меланія Трамп вирішила убезпечити себе і сина від фінансових проблем чоловіка Фото: Getty Images

Незабаром Трамп збирається виплатити близько п'яти мільйонів доларів письменниці Е. Джин Керролл після поразки у справі про наклеп у Нью-Йорку. У травні 2023 року суд присяжних у Нью-Йорку ухвалив, що він винен у сексуальному насильстві та наклепі щодо письменниці Джин Керролл. Два мільйони доларів Трамп винен за ймовірне сексуальне насильство, ще мільйон доларів за інцидент, який був розцінений як наклеп у жовтні минулого року. 1,7 мільйона суд наказав йому виплатити Керролл за заподіяння шкоди репутації, і 280 тисяч — як штрафні санкції у зв'язку з цим звинуваченням.

Трампу також висунуто обвинувачення за 34 пунктами в нібито фальсифікації ділової документації, пов'язаної з його виплатою 150 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс через адвоката-посередника Майкла Коена. Суд призначено на березень 2024-го, і політик неодноразово заявляв про свої плани визнати себе невинним.

У Флориді Трампу висунуто нові обвинувачення у скоєнні кримінального злочину за ймовірне неправильне поводження із секретними документами після того, як він залишив Білий дім, у чому він традиційно не визнав себе винним і відмовився від повідомлення про явку на слухання з пред'явлення обвинувачення.

Інсайдери стверджують, що Меланію не тішить перспектива знову повернутися в Білий дім Фото: Getty Images

Однак найнагальнішою юридичною проблемою політика є його справа в Джорджії, попередній судовий розгляд щодо якої було призначено на 4 березня 2024 року, але перенесено після того, як один зі співвинувачених Трампа заявив про своє конституційне право на швидкий суд. Тим часом Дональд ухвалив рішення перенести два зі своїх майбутніх судових процесів — у Флориді і федеральний у Вашингтоні з приводу повстання 6 січня — на квітень 2026 року, тобто набагато пізніше майбутніх президентських виборів.

Колишній глава Білого дому, статки якого становлять приблизно 2,5 мільярда доларів, також може втратити ще 250 мільйонів доларів у Нью-Йорку у зв'язку з тривалою цивільною справою проти нього та його бізнесу, позов щодо якої подала Летиція Джеймс. Вона стверджує, що Trump Organization використовувала 15-річну схему, щоб допомогти своїм топ-менеджерам уникнути сплати податків. І в цьому випадку Трамп не визнає себе винним.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп вийшла у світ у сукні Gucci за 3200 доларів.