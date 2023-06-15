Меланія Трамп вийшла в світ у сукні Gucci за 3200 доларів (фото)

Меланія Трамп з'явилася на публіці напередодні "стриманого" Дня народження Дональда у Бедмінстері.

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53-річна колишня перша леді США Меланія Трамп була помічена у стильному образі, виходячи з Башти Трампа у Нью-Йорку напередодні Дня народження свого чоловіка Дональда Трампа. Про це повідомляє PageSix.

Дружина 45-го президента США вийшла з хмарочоса у білій розкльошеній сукні-сорочці Gucci (3200 доларів). До вбрання вона підібрала відповідну білу сумочку Hermès і бежеві гостроносі туфлі на шпильці. Волосся вона уклала легкими хвилями, завершивши елегантний ансамбль сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі.

За Меланією слідував син колишнього президента Беррон. Він був у синьому блейзері та білій сорочці на ґудзиках. На світлинах видно, що співробітники служби безпеки супроводжували Меланію та 17-річного хлопця до чорного позашляховика. Очікується, що дует матері та сина відсвяткує 77-річчя Дональда в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Інсайдер повідомив The Post, що цього року святкові плани, як очікується, будуть "стримані".

"Великої вечірки не планується, — сказало джерело. — Трамп відомий тим, що ненавидить свій День народження і ніколи не святкує його осмислено".

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп знову хоче стати першою леді США.