Меланія Трамп "причаїлася" та не коментує роман свого чоловіка з порнозіркою

Вона стурбована захистом свого сина Беррона, тому практично не з'являється на публіці.

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Дональд Трамп цього тижня може стати першим експрезидентом США, якого можуть заарештувати за звинуваченням у фінансових порушеннях. Іеться про виплату 2016 року 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс за її мовчання щодо сексу з Трампом. І поки Дональд Трамп безтурботно грає в гольф у своєму флоридському маєтку Мар-а-Лаго, його дружина Меланія Трамп, за свідченням інсайдерів, "затаїлася". Про це пише Daily Mail.

Якщо Трампа заарештують, він стане першим експрезидентом, якому буде пред'явлено звинувачення в кримінальному злочині.

Стормі Деніелс стверджує, що мала зв'язок із майбутнім президентом США у 2006 році. Вона стверджує, що вони мали "спонтанну близькість", Трамп це заперечує. Але в жовтні 2016 року, за місяць до перемоги Трампа на президентських виборах, адвокат майбутнього президента Майкл Коен виплатив акторці 130 тисяч доларів за мовчання.

Порноакторка Стормі Деніелс Фото: скріншот

Сам факт виплати порушенням не є, але коли Трамп відшкодував своєму адвокату витрачені гроші, документально це було оформлено як плату за судові витрати.

А це вже можна розглядати як шахрайство або фальсифікацію Трампом фінансових документів, тобто кримінальний злочин. Його оточення дуже схвильоване можливим звинуваченням, а інсайдер повідомив, що Меланія Трамп стурбована лише тим, щоб уберегти сина Беррона від уваги преси.

Повідомляється, що Меланія Трамп причаїлася та уникає заходів у Мар-а-Лаго.

Сім'я Трампів на похороні Івани Трамп Фото: Getty Images

Меланія Трамп поводиться стримано, практично не з'являється на публіці. Тоді як її чоловік дотримується свого звичайного розпорядку, а деякі з його найближчого оточення навіть надихнуті перспективою того, що обвинувальний висновок може посилити його вплив.

"Меланія причаїлася. Вона не з'являлася на обідах і заходах у Мар-а-Лаго. Він поводиться так, ніби все нормально, але вона не була товариською. Вона хоче бути подалі від цього. Вона хоче захистити Беррона, якому зараз 17 років", — додало джерело.

Дочка Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер, обоє колишні радники Білого дому, також, як повідомляється, тримаються на відстані після того, як заявили, що не братимуть участі в його президентській кампанії 2024 року.

Колишнього президента Дональда Трампа помітили за грою в гольф на своєму полі у Вест-Палм-Біч у четвер. Компанію йому склав актор Джон Войт, батько акторки Анджеліни Джолі. Раніше Трамп заявив, що якщо йому висунуть звинувачення, то це буде "катастрофою для нашої країни".

Він повідомив, що йому висувають "неправдиві звинувачення", та припустив, що судовий позов проти нього може спровокувати загальнонаціональне насильство, яке може мати "катастрофічні наслідки".

Дональд Трамп додав, що лише "дегенеративний психопат, який щиро ненавидить США" висуне звинувачення проти нього. І заявив, що все одно братиме участь у президентських виборах.