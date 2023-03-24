Трамп заявив, що звинувачення прокуратури США на його адресу призведуть до "смерті та руйнувань"

За словами експрезидента, йому висувають "хибні звинувачення", а судовий позов може спровокувати загальнонаціональне насильство, яке матиме "катастрофічні наслідки".

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Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у випадку, якщо прокуратура Нью-Йорка висуне йому звинувачення в розслідуваннях, що продовжуються, можуть настати "смерть і руйнування". Про це він написав у соціальній мережі Truth 23 березня, повідомляє видання Forbes.

Американський політик заявив, що йому висувають "неправдиві звинувачення", і припустив, що судовий позов проти нього може спровокувати загальнонаціональне насильство, яке може мати "катастрофічні наслідки".

Дональд Трамп додав, що лише "дегенеративний психопат, який щиро ненавидить США" висуне звинувачення проти нього. Він також заявив, що є "провідним кандидатом" від Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році.

Розслідування проти Трампа: останні новини

18 березня Дональд Трамп заявив, що на нього чекає арешт у зв'язку з розслідуванням окружного прокурора Мангеттена. За словами політика, це пов'язано із твердженнями про те, що він заплатив порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній передбачуваний роман.

Очікується, що колишній президент постане перед судом Мангеттена після пред'явлення офіційних звинувачень.

Як повідомляло видання Daily Mail, його мали заарештувати 22 березня. Однак цього поки що не сталося. За інформацією журналістів, влада Нью-Йорка і Вашингтона готується до можливих заворушень і демонстрацій після заклику Дональда Трампа до своїх прихильників "протестувати, протестувати, протестувати".

Раніше, 19 грудня 2022-го, видання WP писало, що Трампа звинуватили одразу у 4 кримінальних злочинах. Він звинувачується у підбурюванні до повстання, перешкоджанні офіційному розгляду Конгресу, змові з метою обману уряду США та у хибних заявах федеральному уряду.