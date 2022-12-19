Експрезидента США Дональда Трампа звинуватили одразу у 4 кримінальних злочинах, — WP

Трамп звинувачується у підбурюванні до повстання, перешкоджанні офіційному розгляду Конгресу, змові з метою обману уряду США та у хибних заявах федеральному уряду.

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Спеціальний комітет Палати представників, який розслідує штурм Капітолію 6 січня 2021 року, звинуватив колишнього президента Дональда Трампа у 4 злочинах. Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що відповідну рекомендацію направлено до прокуратури Міністерства юстиції США. Так, Трамп звинувачується у підбурюванні до повстання або сприяння йому, перешкоджання офіційному розгляду Конгресу, змові з метою обману уряду Сполучених Штатів та у хибних заявах федеральному уряду.

Видання пише, що цей крок не має юридичної сили, але це вперше, коли Конгрес зробив таке звернення щодо колишнього президента.

Крім того, як сказано у матеріалі, члени Комітету погодилися зробити всі докази та стенограми свідчень у справі про штурм Капітолію загальнодоступними. Усі матеріали мають бути опубліковані до кінця року.

Членкиня палати представників від Республіканської партії Ліз Чейні звинуватила Трампа у повному моральному провалі та явному порушенні службових обов'язків. Вона заявила, що він не підходить для будь-якої посади.

Штурм Капітолію

Інцидент, який розпочався як мітинг протесту біля будівлі Капітолію США. Так, 6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який програв вибори президента Джо Байдену, прорвалися через службу безпеки до Капітолію США. Вони зайняли будинок на кілька годин. Через штурм було зірвано сесію Конгресу з підрахунку голосів виборців та офіційного оформлення перемоги Байдена на виборах.

Раніше Фокус писав, що Трамп подав заявку на висування у президенти США у 2024 році. Американський політик звернувся до своїх прихильників у Флориді. Він пообіцяв "знов зробити Америку великою та славною".

Ще нагадаємо, що губернатор Флориди ДеСантіс випереджає Трампа в опитуваннях Республіканської партії. 56% виборців-республіканців підтримують ДеСантіса як потенційного кандидата у президенти США. Підтримка Трамп становить 33%.