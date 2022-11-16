Уже створив передвиборчий штаб: Трамп подав заявку на висування в президенти США у 2024 році

Американський політик звернувся до своїх прихильників у Флориді. Він пообіцяв "знов зробити Америку великою та славною".

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Американський політик Дональд Трамп подав заявку на висування в президенти США від Республіканської партії у 2024 році. Про це повідомляє CNN.

Як уточнюється, Трамп подав документи до Федеральної виборчої комісії ввечері 15 листопада.

Після цього він оголосив себе кандидатом у президенти й одразу ж створив свій передвиборчий штаб.

Пізніше політик виступив перед прихильниками у своєму маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді. Вже відомо, що саме в резиденції буде розташована штаб-квартира передвиборчої кампанії.

"Для того, щоб знову зробити Америку великою та славною, я сьогодні ввечері оголошую свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів", — прокоментував він.

Трамп наголосив, що це буде не його кампанія, а "спільна кампанія" разом із його прихильниками.

Раніше ЗМІ писали, що радники й оточення Трампа рекомендували йому відкласти заяву про намір балотуватися через те, що республіканці програли проміжні вибори лише тиждень тому. Політика відкрито критикували за те, що він підтримав сумнівних кандидатів, які, як пише видання, лише повторювали його твердження про фальсифікацію виборів.

Нагадаємо, віцегубернатор американського штату Джорджія республіканець Джефрі Дункан прокоментував результати виборів, опубліковані увечері 8 листопада. За його словами, експрезидент США Дональд Трамп більше не є "обличчям" Республіканської партії.

ЗМІ також повідомляли, що експрезидент був розлючений через результати проміжних виборів і звинуватив свою дружину через неправильно обраних кандидатів для перегонів.