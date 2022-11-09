Звинувачує дружину: Трамп розлючений через невиразні результати республіканців на виборах, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що колишній президент США дуже незадоволений через програш Мехмета Оза. У той же час сам Трамп публічно заявив, що навіть такий результат, що "розчаровує", став "дуже великою перемогою".

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45-й президент США Дональд Трамп вкрай незадоволений програшем на проміжних виборах у штаті Пенсільванія лікаря та провідного Мехмета Оза. Про це у своєму Twitter написала журналістка The New York Times Меггі Хаберман.

"Цього ранку Трамп справді в люті, особливо через Мехмета Оза, і звинувачує всіх, хто порадив йому підтримати Оза", — заявляє Хаберман.

За словами журналістки, серед інших Трамп звинувачує і власну дружину Меланію Трамп, називаючи її рішення про підтримку Оза не найкращим.

Його кандидат програв демократу Джону Феттерману, який займе місце у Сенаті замість республіканця Пета Тумі.

"Варто пам'ятати, що Трамп — доросла людина, яка підтримала Оза всупереч запереченням деяких із найближчих йому людей", — додала Хаберман.

Раніше передбачалося, що Трамп цього тижня оголосить про свій намір балотуватися на президентських виборах у 2024 році. Однак Хаберман пише, що оточення американського політика радить йому перенести заяву на пізніший термін.

Трамп: "Дуже велика перемога"

Сам Дональд Трамп, коментуючи результати проміжних виборів, назвав їх "у певному сенсі такими, що розчаровують". Однак, незважаючи на це, екс-президент заявляє, що такий результат – це "дуже велика перемога", передає його слова BBC.

"Хоча в деякому сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, на мій особистий погляд, це була дуже велика перемога", — прокоментував одіозний американський політик.

Результати виборів

За даними агентства AP, станом на 22:51 до Палати представників Конгресу США пройшло 177 демократів та 206 республіканців.

При цьому в Сенаті ситуація інша: від демократів пройшло 48 осіб, від республіканців — 49.

Підрахунок голосів все ще продовжується.

Нагадаємо, російський підприємець і соратник Володимир Путін Євген Пригожин заявив, що Росія втручалася і має намір втручатися надалі у виборчий процес у США.

Держдеп, у свою чергу, пообіцяв, що будь-яке втручання у вибори спричинить серйозні санкції. Такі прецеденти вже є – минулого року США вже наклали через це санкції на РФ та Іран.