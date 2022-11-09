Винит жену: Трамп взбешен из-за невнятных результатов республиканцев на выборах, — СМИ

Журналисты пишут, что бывший президент США очень недоволен из-за проигрыша Мехмета Оза. В то же время сам Трамп публично заявил, что даже такой "разочаровывающий" результат стал "очень большой победой".

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45-й президент США Дональд Трамп крайне недоволен проигрышем на промежуточных выборах в штате Пенсильвания врача и ведущего Мехмета Оза. Об этом в своем Twitter написала журналистка The New York Times Мэгги Хаберман.

"Этим утром Трамп действительно в ярости, особенно из-за Мехмета Оза, и обвиняет всех, кто посоветовал ему поддержать Оза", –– заявляет Хаберман.

По словам журналистки, среди прочих Трамп обвиняет и собственную супругу Меланию Трамп, называя ее решение о поддержке Оза не самым лучшим.

Его кандидат проиграл демократу Джону Феттерману, который займет место в Сенате вместо республиканца Пэта Туми.

"Стоит помнить, что Трамп — взрослый человек, который поддержал Оза вопреки возражениям некоторых из самых близких ему людей", –– добавила Хаберман.

Ранее предполагалось, что Трамп на этой неделе объявит о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в США в 2024 году. Однако Хаберман пишет, что окружение американского политика советует ему перенести заявление на более поздний срок.

Трамп: "Очень большая победа"

Сам Дональд Трамп, комментируя результаты промежуточных выборов, назвал их "в некотором смысле разочаровующими". Однако, несмотря на это, экс-президент заявляет, что такой итог –– это "очень большая победа", передает его слова BBC.

"Хотя в некотором смысле вчерашние выборы несколько разочаровали, с моей личной точки зрения это была очень большая победа", –– прокомментировал одиозный американский политик.

Результаты выборов

По данным агентства AP, по состоянию на 22:51 в Палату представителей Конгресса США прошло 177 демократов и 206 республиканцев.

При этом в Сенате ситуация иная: от демократов прошло 48 человек, от республиканцев –– 49.

Подсчет голосов все еще продолжается.

Напомним, российский предприниматель и соратника Владимира Путина Евгений Пригожин заявил, что Россия вмешивалась и намерена вмешиваться в дальнейшем в избирательный процесс в США.

Госдеп, в свою очередь, пообещал, что любое вмешательство в выборы повлечет за собой серьезные санкции. Такие прецеденты уже есть –– в прошлом году США уже наложили из-за этого санкции на РФ и Иран.