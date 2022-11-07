"Вмешиваемся и будем вмешиваться": Пригожин признал, что РФ влияла на выборы в США

Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что не намерен отказываться от "точечных операций", результатом которых станет "удаление обеих почек и печени".

Related video

Российские СМИ попросили главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прокомментировать информацию западных медиа о том, что он связан с попытками вмешаться в американские выборы. Пригожин не стал отрицать своего участия, хоть и высказался витиевато.

"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", – такой ответ Пригожина распространила пресс-служба компании "Конкорд", которая принадлежит ему.

"Конкорд" является холдингом, объединяющим фирмы, занятые в совершенно разных сферах: ресторанном бизнесе, кейтеринге, строительстве, СМИ. Также в группу входит частная военная компания.

Сам Пригожин, известный также по прозвищу "повар Путина", славится тем, что помогает российскому диктатору с реализацией различных деликатных поручений, в том числе и в военной сфере. Наемники ЧВК "Вагнер" ранее выполняли боевые задачи в странах, где армия России официально не принимала участия в военных конфликтах, например, в Центрально-Африканской республике.

Ранее сообщалось, что в американской разведке выяснили, что с 2014 года Россия потратила на подкуп западных политиков не менее $300 млн, которые поступили на счета партий и кандидатов. В сентябре Госдепартамент США направил в посольства более чем 100 стран документ, в котором описывается эта деятельность России.

В документе упоминаются российские олигархи Евгений Пригожин и Александр Бабаков: первого обвиняют во вмешательства в выборы в США в 2016 году, второго — в финансировании ультраправых во Франции.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября, ФБР обратило внимание на массовые вбросы в сеть дезинформации о честности американских выборов. Спецслужба уверена, что за этой деятельностью стоит Россия. Провокаторы распространяют теории заговора, чтобы спровоцировать дискуссии в соцсетях.