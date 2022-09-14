"Инструмент тайного влияния": в США выяснили, сколько тратила РФ на подкуп западных политиков

По словам журналистов, что РФ с 2014 года развернула широкую сеть для подкупа политиков не только на Западе, но и по всему миру. Кремль действовал через ФСБ, а также при помощи послов и чиновников МИД.

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В американской разведке выяснили, что с 2014 года РФ тайно платила западным политикам. На подкуп Москва потратила не менее 300 миллионов долларов, которые поступили на счета партий и кандидатов. Об этом пишет издание The Washington Post.

В материале сказано, что Москва планировала потратить еще сотни миллионов долларов в рамках своей тайной кампании по ослаблению демократических институтов на Западе, а также продвижения собственных интересов.

Высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называется, в Белом доме решили рассекретить некоторые выводы, чтобы противостоять способности РФ влиять на политику Запада. По словам чиновника, разведка может разоблачать коррумпированных политиков.

В материале также назвали страны, куда Кремль отправлял деньги, среди которых Албания, Черногория. Кроме того, подкупались политики не только в Европе, но и в других частях света, например, в Эквадоре и, как предполагается, на Мадагаскаре. Также указана одна азиатская страна, которую чиновник отказался называть.

Сообщается, что в этой стране посол РФ передал одному из кандидатов в президенты миллионы долларов наличными.

Важно, что в отчете американской разведки не говорится о подобной деятельности РФ на территории США.

Журналисты пишут, что Госдепартамент США направил в посольства более чем 100 стран документ, в котором описывается предполагаемая деятельность России. Также там описываются шаги, которые Штаты и союзники могут предпринять для борьбы с действиями Москвы. Среди них новые санкции, а также запреты на поездки, высылка предполагаемых российских шпионов.

В отчете также упоминаются российские олигархи, такие как Евгений Пригожин и Александр Бабаков. Первого обвинили во вмешательства в выборы США 2016 года, а также в связях с ЧВК "Вагнер". Второй, как предполагается, финансирует ультраправые силы во Франции.

В сообщении говорится, что Москва использовала криптовалюту, наличные деньги и подарки для формирования политических событий в других странах. Она действовала также через свои посольства и чиновников МИДа.

"В ближайшие месяцы Россия может все больше полагаться на свой инструментарий тайного влияния, включая тайное политическое финансирование, в Центральной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии в попытке подорвать эффективность международных санкций и сохранить свое влияние в этих странах", — говорится в сообщении.

При этом, как сказал анонимный чиновник журналистам, это может быть лишь верхушка айсберга.

Ранее Фокус писал, что инфляция в Евросоюзе может повлиять на готовность стран помогать Украине. По словам Йоганнеса Гана, до конца года ЕС выделит Киеву дополнительные 3 млрд евро. Однако основной вопрос заключается в предоставлении долгосрочной финансовой помощи.

Еще напомним, что РФ оставят без золотовалютных резервов за войну в Украине. После вторжения РФ в Украину западные партнеры заморозили около 350 млрд долларов российских активов.