Инфляция в Евросоюзе может повлиять на готовность стран помогать Украине, – еврокомиссар

По словам Йоганнеса Гана, до конца года ЕС выделит Киеву дополнительные 3 млрд евро. Однако основной вопрос заключается в предоставлении долгосрочной финансовой помощи.

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Инфляция и стремительный рост цен на энергоносители могут повлиять на готовность стран Европейского союза выделить финансовую помощь Украине. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоганнес Ган.

"Люди очень сосредоточены на том, как оплачивать свои счета за электроэнергию. Но все-таки мы должны думать об Украине", – прокомментировал европейский политик.

Он рассказал, что до конца текущего года ЕС должен выделить Киеву дополнительные 3 млрд евро, возможно, в виде грантов. Эта финансовая помощь уже была предложена Еврокомиссии, так что Ган надеется, что страны-члены блока ее одобрят.

В общей сложности до конца этого года Украина должна получить от Брюсселя не менее 9 млрд евро.

Тем не менее основной вопрос состоит в предоставлении Киеву долгосрочной финансовой помощи.

"Настоящий вопрос состоит в том, как финансировать Украину в том случае – а это очень вероятно, – если война будет продолжаться в новом году", – подчеркнул политик.

Как объяснил еврокомиссар, большая часть бюджета Евросоюза уже выделена для других обязательств, так что в дальнейшем средства для Украины должны поступать из сокровищниц отдельных государств-членов.

Ган считает, что необходимое финансирование для Украины в будущем потребует "чрезвычайных усилий".

Напомним, в начале сентября ЕС пообещал предоставить Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется.

Ранее украинский Минфин сообщил, что за 8 месяцев полномасштабной войны дефицит госбюджета достиг 417 млрд грн. За период январь-август государство заимствовало из общего фонда госбюджета 716,2 млрд гривен.