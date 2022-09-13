Інфляція в Євросоюзі може вплинути на готовність країн допомагати Україні — єврокомісар

За словами Йоганнеса Гана, до кінця року ЄС надасть Києву додаткові 3 млрд євро. Однак основне питання полягає в наданні довгострокової фінансової допомоги.

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Інфляція та стрімке зростання цін на енергоносії можуть уплинути на готовність країн Європейського союзу виділити фінансову допомогу Україні. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив єврокомісар із питань бюджету Йоганнес Ган.

"Люди дуже зосереджені на тому, як оплачувати свої рахунки за електроенергію. Але все-таки ми маємо думати про Україну", — прокоментував європейський політик.

Він розповів, що до кінця поточного року ЄС має виділити Києву додаткові 3 млрд євро, можливо, у вигляді грантів. Ця фінансова допомога вже була запропонована Єврокомісії, тож Ган сподівається, що країни-члени блоку її схвалять.

Загалом до кінця цього року Україна має отримати від Брюсселя щонайменше 9 млрд євро.

Проте основне питання полягає в наданні Києву довгострокової фінансової допомоги.

"Справжнє питання полягає в тому, як фінансувати Україну в тому випадку — а це дуже ймовірно, — якщо війна триватиме в новому році", — наголосив політик.

Як пояснив єврокомісар, більша частина бюджету Євросоюзу вже виділена для інших зобов'язань, тож надалі кошти для України мають надходити зі скарбниць окремих держав-членів.

Ган вважає, що необхідне фінансування для України в майбутньому вимагатиме "надзвичайних зусиль".

Нагадаємо, на початку вересня ЄС пообіцяв надати Україні додаткових 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС буде поряд із Україною стільки, скільки буде потрібно.

Раніше український Мінфін повідомив, що за 8 місяців повномасштабної війни дефіцит держбюджету сягнув 417 млрд грн. За період січень-серпень держава взяло із загального фонду держбюджету 716,2 млрд гривень.