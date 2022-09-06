ЄС буде поруч: Єврокомісія запропонує Україні мільярди євро, — фон дер Ляйєн

За словами президента Європейської комісії, ситуація в Україні потребує неослабної підтримки. Вона також розповіла, коли Києву запропонують додаткову макрофінансову допомогу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що на цьому тижні ЄС запропонував Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. За її словами, ЄС буде поряд з Україною стільки, скільки потрібно. Про це вона написала у себе вTwitter.

Вона заявила, що нові 5 мільярдів євро будуть доповненням до 10 мільярдів, які вже надані Києву.

"Ситуація на місцях, як і раніше, вимагає нашої неослабної підтримки. Крім 10 мільярдів євро, які ми вже надали, цього тижня ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги", — написала фон дер Ляйєн.

Що таке Єврокомісія?

Європейська комісія – це найвищий орган виконавчої влади Європейського союзу. Саме цей орган є відповідальним за підготовку законопроєкт. Вона складається із 27 членів. Урсула фон дер Ляйєн Єврокомісію з 2019 року.

Раніше Фокус писав, що Єврокомісія виділила Україні ще €500 млн. Гроші, які виділили, український уряд має використати на підтримку аграрного сектору та на розв'язання житлових проблем переселенців.

Представники Євросоюзу зазначили, що підтримують Україну від самого початку російської агресії, і двосторонній порядок денний між ЄС та Україною розвивається швидше, ніж будь-коли раніше.