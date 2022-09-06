ЕС будет рядом: Еврокомиссия предложит Украине миллиарды евро, — фон дер Ляйен

По словам президента Европейской комиссии, ситуация в Украине требует неослабевающей поддержки. Она также рассказала, когда Киеву предложат дополнительную макрофинансовую помощь.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на этой неделе ЕС предложил Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансвой помощи. По ее словам, ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется. Об этом она написала у себя в Twitter.

Она заявила, что новые 5 миллиардов евро будут дополнением к 10 миллиардам, которые уже были предоставлены Киеву.

"Ситуация на местах по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Помимо 10 миллиардов евро, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 миллиардов евро в виде макрофинансовой помощи", — написала фон дер Ляйен.

Что такое Еврокомиссия?

Европейская комиссия — это высший орган исполнительной власти Европейского союза. Именно этот орган ответственен за подготовку законопроектов. Она состоит из 27 членов. Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссию с 2019.

Ранее Фокус писал, что Еврокомиссия выделила Украине еще €500 млн. Деньги, которые выделили, украинское правительство должно будет использовать на поддержку аграрного сектора и на решение жилищных проблем переселенцев.

Представители Евросоюза отметили, что поддерживают Украину с самого начала российской агрессии, и двусторонняя повестка дня между ЕС и Украиной развивается быстрее, чем когда-либо прежде.