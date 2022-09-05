Еврокомиссия выделила Украине еще €500 млн: на что их направят

Деньги, которые выделили, украинское правительство должно будет использовать на поддержку аграрного сектора и на решение жилищных проблем переселенцев.

Еврокомиссия в понедельник, 5 сентября, подписала с представителями Украины соглашение о новой программе бюджетной поддержки для нашей страны. Информация об этом появилась на официальном сайте Европейской комиссии.

Представители Евросоюза отметили, что поддерживает Украину с самого начала российской агрессии, и двусторонняя повестка дня между ЕС и Украиной развивается быстрее, чем когда-либо прежде.

К слов, это первый раз, когда Совет ассоциации проводится с Украиной как страной-кандидатом в члены Евросоюза.

Подписание документа уже прокомментировал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Эти средства от ЕС будут направлены на финансирование жилищного строительства и образования для внутренних переселенцев и репатриантов, а также поддержат украинский сельскохозяйственный сектор", — сказал Мамер во время общения с журналистами на пресс-конфренции.

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Заседание Совета ассоциации между ЕС и Украиной: что известно

5 сентября 2022 года Европейский Союз и Украина провели в Брюсселе 8-е заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

Украина выразила благодарность за предыдущие пакеты ограничительных мер ЕС и отметила необходимость содействия процессу усиления ограничительных мер ЕС против России. Украина также призвала принять меры в сфере визовой политики.

В свою очередь ЕС подтвердил приверженность дальнейшему укреплению отношений с Украиной, в том числе путем целенаправленной поддержки евроинтеграционных усилий Украины и полного использования потенциала Соглашения об ассоциации, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Совет ассоциации также приветствовал решительное реагирование ЕС и его государств-членов на чрезвычайные ситуации через механизм гражданской защиты ЕС ориентировочной стоимостью более 430 миллионов евро.

Кроме того, Совет ассоциации поддержал финансовую поддержку ЕС и немедленные усилия по оказанию помощи в размере более 9,5 млрд. евро, включая поддержку на сумму 2,6 млрд. евро в рамках Европейского фонда мира, которая будет предоставлена с начала российской военной агрессии.

Также Совет ассоциации одобрил решение о выделении кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 1059 млн евро для покрытия приоритетных потребностей.

Раньше Фокус писал о том, что Германия поможет Украине как можно быстрее получить 8 млрд евро от ЕС. По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, Германия готова взять на себя лидерство в вопросе максимально оперативного получения Киевом макрофинансовой помощи.

Как стало известно ранее, Евросоюз должен предоставить Украине финансовую помощь на 9 млрд евро двумя траншами. 1 млрд евро Киев уже получил, однако второй транш ожидается не раньше осени. Это связано с тем, что планерные сессии Европарламента и Совета ЕС, на которых принимают подобные решения, будут проводиться лишь в сентябре.