Германия поможет Украине как можно быстрее получить 8 млрд евро от ЕС

По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, Германия готова взять на себя лидерство в вопросе максимально оперативного получения Киевом макрофинансовой помощи.

Германия готова помочь Украина как можно быстрее получить 8 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Об этом у себя в Facebook рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Германия будет способствовать скорейшему получению Украиной следующих 8 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС и возьмет на себя лидерство в этом процессе. В этом заверил Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер во время нашего онлайн-разговора", – в частности, написал глава украинского правительства.

[ + – ] Денис Шмыгаль во время разговора с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером. Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ Германия оказала значительную финансовую помощь Украине.

"Рассчитываем на твердую поддержку Украины и в сотрудничестве с международными партнерами", – добавил Шмыгаль.

Как уточняется, Германия поддержала начатый Киевом процесс отсрочки выплаты долгов и создание новой специальной программы с Международным валютным фондом.

[ + – ] Кристиан Линднер (справа) во время разговора с Денисом Шмыгалем. Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

Шмыгаль подчеркнул, что на октябрь 2022 года запланировано проведение конференции Большой семерки по вопросам восстановления Украины.

Как стало известно ранее, Евросоюз должен предоставить Украине финансовую помощь на 9 млрд евро двумя траншами. 1 млрд евро Киев уже получил, однако второй транш ожидается не раньше осени. Это связано с тем, что планерные сессии Европарламента и Совета ЕС, на которых принимают подобные решения, будут проводиться лишь в сентябре.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ поставляет Украине самое современное оружие, в том числе и такое, которое даже не состоит на вооружении Бундесвера. По его словам, на нужды ВСУ Германия поставила противотанковые и зенитные системы, РСЗО, самоходные гаубицы, радары для контрбатарейной борьбы, а также нелетальное вооружение и другое военное оборудование.