Німеччина допоможе Україні якнайшвидше отримати 8 млрд євро від ЄС

За словами міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, Німеччина готова взяти на себе лідерство щодо максимально оперативного отримання Києвом макрофінансової допомоги.

Німеччина готова допомогти Україні якнайшвидше отримати 8 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Про це у Facebook розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Німеччина сприятиме якнайшвидшому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС і візьме на себе лідерство в цьому процесі. У цьому запевнив Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час нашої онлайн-розмови", – зокрема написав глава українського уряду.

[ + – ] Денис Шмигаль під час розмови із міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером. Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина надала значну фінансову допомогу Україні.

"Розраховуємо на тверду підтримку України та у співпраці з міжнародними партнерами", – додав Шмигаль.

Як уточнюється, Німеччина підтримала розпочатий Києвом процес відстрочення виплати боргів та створення нової спеціальної програми з Міжнародним валютним фондом.

[ + – ] Крістіан Лінднер (праворуч) під час розмови з Денисом Шмигалем. Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

Шмигаль наголосив, що на жовтень 2022 року заплановано проведення конференції Великої сімки з питань відновлення України.

Як стало відомо раніше, Євросоюз має надати Україні фінансову допомогу на 9 млрд євро двома траншами. 1 млрд євро Київ уже отримав, проте другий транш очікується не раніше за осінь. Це пов'язано з тим, що планерні сесії Європарламенту та Ради ЄС, на яких ухвалюють такі рішення, проводитимуться лише у вересні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН постачає Україні найсучаснішу зброю, зокрема й таку, яка навіть не перебуває на озброєнні Бундесверу. За його словами, на потреби ЗСУ Німеччина поставила протитанкові та зенітні системи, РСЗВ, самохідні гаубиці, радари для контрбатарейної боротьби, а також нелетальне озброєння та інше військове обладнання.