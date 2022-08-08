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Економіка

Німеччина допоможе Україні якнайшвидше отримати 8 млрд євро від ЄС

Шмигаль Лінднер, деніс шмигаль, уряд України фінансова допомога
Фото: Денис Шмыгаль / Facebook | Онлайн-розмова Дениса Шмигаля з міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером.

За словами міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, Німеччина готова взяти на себе лідерство щодо максимально оперативного отримання Києвом макрофінансової допомоги.

Німеччина готова допомогти Україні якнайшвидше отримати 8 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Про це у Facebook розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Німеччина сприятиме якнайшвидшому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС і візьме на себе лідерство в цьому процесі. У цьому запевнив Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час нашої онлайн-розмови", – зокрема написав глава українського уряду.

шмигаль лінднер
Денис Шмигаль під час розмови із міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером.
Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина надала значну фінансову допомогу Україні.

"Розраховуємо на тверду підтримку України та у співпраці з міжнародними партнерами", – додав Шмигаль.

Як уточнюється, Німеччина підтримала розпочатий Києвом процес відстрочення виплати боргів та створення нової спеціальної програми з Міжнародним валютним фондом.

крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини
Крістіан Лінднер (праворуч) під час розмови з Денисом Шмигалем.
Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

Шмигаль наголосив, що на жовтень 2022 року заплановано проведення конференції Великої сімки з питань відновлення України.

Як стало відомо раніше, Євросоюз має надати Україні фінансову допомогу на 9 млрд євро двома траншами. 1 млрд євро Київ уже отримав, проте другий транш очікується не раніше за осінь. Це пов'язано з тим, що планерні сесії Європарламенту та Ради ЄС, на яких ухвалюють такі рішення, проводитимуться лише у вересні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН постачає Україні найсучаснішу зброю, зокрема й таку, яка навіть не перебуває на озброєнні Бундесверу. За його словами, на потреби ЗСУ Німеччина поставила протитанкові та зенітні системи, РСЗВ, самохідні гаубиці, радари для контрбатарейної боротьби, а також нелетальне озброєння та інше військове обладнання.