За два транші: ЄС надасть Україні фінансову допомогу на 9 млрд євро

Друга частина кредиту в розмірі 8 млрд євро може надійти на рахунки Києва не раніше осені, тому що планерні сесії Європарламенту й Ради ЄС, на яких ухвалюють це рішення, не заплановані до вересня.

Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Києву додаткового кредиту в розмірі 1 млрд євро. Про це повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на заяву, яка є в розпорядженні журналістів.

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"Сьогодні Рада ЄС вирішила невідкладно виділити Україні 1 млрд євро додаткової макрофінансової допомоги... Загальна макрофінансова підтримка ЄС для України з початку повномасштабної війни тепер сягає 2,2 млрд євро й очікувано зросте наступними місяцямиі", — йдеться в документі.

Як заявила речниця Єврокомісії на брифінгу, другий транш фінансової підтримки Україні становитиме 8 млрд євро. За її словами, технічна робота з надання кредиту вже ведеться, щоб він зайшов на рахунки в Київ якнайшвидше.

"Ми працюємо над другою частиною макрофінансової допомоги, яка становить 8 мільярдів євро", — заявила вона.

Так Україна отримає всю суму з обіцяної фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро, яку раніше анонсував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Варто зазначити, що рішення про виділення другого траншу мають ухвалити Європейський парламент і Рада ЄС. До вересня цього року планерні сесії Європарламенту не було заплановано.

Нагадаємо, 11 липня глава мінфіну Сергій Марченко заявляв, що деякі країни ЄС втомилися від війни в Україні та не готові підтримати виділення Україні 9 млрд євро. Він вважає, що в перші місяці війни Європа була єдиною. Але зараз спостерігаються різні думки щодо того, як підтримати нашу країну.

10 червня італійські ЗМІ повідомляли, що Німеччина блокує надання Києву фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро. За інформацією журналістів, фінансові проблеми можуть змусити Україну оголосити про дефолт уже восени.