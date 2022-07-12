За два транша: ЕС предоставит Украине финансовую помощь на 9 млрд евро

Вторая часть кредита в размере 8 млрд евро может поступить на счета в Киев не раньше осени, потому что планерные сессии Европарламента и Совета ЕС, на которых принимают это решение, не запланированы до сентября.

Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву дополнительного кредита в размере 1 млрд евро. Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на заявление, которое есть в распоряжении журналистов.

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"Сегодня Совет ЕС решил безотлагательно выделить Украине 1 млрд евро дополнительной макрофинансовой помощи… Общая макрофинансовая поддержка ЕС для Украины с начала полномасштабной войны теперь достигает 2,2 млрд евро и ожидаемо вырастет в последующие месяцы", — сказано в документе.

Как заявила спикер Еврокомиссии на брифинге, второй транш финансовой поддержки Украине будет составлять 8 млрд евро. По ее словам, техническая работа по предоставлению кредита уже ведется, чтобы он зашел на счета в Киев как можно быстрее.

"Мы работаем над второй частью макрофинансовой помощи, которая составляет 8 миллиардов евро", — заявила она.

Таким образом Украина получит всю сумму из обещанной финансовой помощи в размере 9 млрд евро, которую раньше анонсировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Стоит отметить, что решение о выделении второго транша должны утвердить Европейский парламент и Совет ЕС. До сентября этого года планерные сессии Европарламента не были запланированы.

Напомним, 11 июля глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что некоторые страны ЕС устали от войны в Украине и не готовы поддержать выделение Украине 9 млрд евро. Он считает, что в первые месяцы войны Европа была единой. Но сейчас наблюдаются разные мнения о том, как поддержать нашу страну.

10 июня итальянские СМИ сообщали, что Германия блокирует предоставление Киеву финансовой помощи в размере 9 млрд евро. По информации журналистов, финансовые проблемы могут заставить Украину объявить о дефолте уже осенью.