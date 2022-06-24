Страны ЕС согласовали новый кредит для Украины в размере $9,5 млрд, — премьер Польши

По словам Матеуша Моравецкого, Евросоюз пошел на такой шаг, поскольку у Киева нет возможностей для финансирования госсектора в условиях войны.

Страны Европейского Союза утвердили выделение Украине кредитного пакета в размере $9,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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Топ-чиновник, выступая в Брюсселе, напомнил, что Украина находится в состоянии войны с Россией, и у Киева нет возможностей для финансирования государственного сектора.

По словам Моравецкого, выделение кредитного пакета в размере $9,5 млрд является историческим моментом.

"Украина — страна, находящаяся в состоянии войны, и у нее нет денег на оплату многих государственных услуг, поэтому мы одобрили помощь в размере 9 миллиардов евро", — цитирует канцелярия премьер-министра Польши.

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В пресс-релизе на сайте Европейского совета сказано, что в скором времени Еврокомиссия представит предложение о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи в размере около 9 млрд евро в 2022 году.

"Главы государств и правительств ЕС призвали Комиссию оперативно представить свои предложения о поддержке Евросоюзом восстановления Украины и проведения консультаций с международными партнерами, организациями и экспертами", — говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

Напомним, 23 июня Европейский совет принял историческое решение — Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС. 27 лидеров стран блока поддержали евроинтеграцию как Киева, так и Кишинева.

О выделении Украине кредитного пакета в размере $9,5 млрд ранее писало агентство Bloomberg. Журналисты утверждали, что новая макрофинансовая помощь Киеву будет одобрена до конца текущей недели, а стратегия, предлагаемая странами ЕС, будет в себя включать 25-летние кредиты со льготным периодом для возмещения основной суммы.