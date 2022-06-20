ЕС до конца недели утвердит кредитный пакет для Украины в размере $9,5 млрд, — Bloomberg

Новая программа макрофинансовой помощи, как утверждают журналисты, будет состоять из 25-летних кредитов и льготным периодом для возмещения основной суммы.

Евросоюз до конца текущей недели планирует завершить оформление кредитного пакета в размере $9,5 млрд для Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои осведомленные источники.

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По данным журналистов, новая программа макрофинансовой помощи для Киева будет состоять из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы.

Осведомленніе источники утверждают, что некоторые платежи, которые будут осуществляться для погашения процентов по займам, будут покрываться из бюджета Евросоюза. Инсайдеры предполагают, что ЕС завершит оформление кредитного пакета в размере $9,5 млрд уже до конца текущей недели.

Журналисты напоминают, что Киев получит очередной займ от Брюсселя при условии, если все страны-члены блока поддержат это решение.

"ЕС планировал передать еще три-четыре транша до конца 2022 года, хотя это будет зависеть от наличия гарантий и финансовых потребностей Украины. Ожидается, что финансовый пакет будет включать некоторые условия, которые будут учитывать текущие обстоятельства Украины и будут связаны с усилиями по восстановлению инфраструктуры и недопущением нецелевого использования средств", — говорится в публикации Bloomberg.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план помощи Украине в условиях войны с Россией. Стратегия политика состоит из 4 пунктов и предусматривает обеспечение Киева вооружением и оборудованием, а также выделение финансовых траншей для стабилизации экономики и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Также сообщалось, что "Большая семерка" планирует передать Украине 15 млрд евро. Западные страны, по данным Reuters, хотят предоставить Киеву 3-месячный пакет финансовой помощи с краткосрочным финансированием в виде грантов, которые, в отличие от кредитов, не нужно возвращать.