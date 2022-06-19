Джонсон предложил Западу план помощи Украине из четырех пунктов: что он включает

По мнению премьер-министра Великобритании, миру надо готовиться к затяжной войне в Украине, так как Путин перешел к "военной кампании на истощение". Лондон и страны-партнеры должны обеспечить Киеву необходимые стратегические ресурсы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Западу план поддержки Украины в затяжной войне, состоящий из четырех пунктов. Об этом он написал в своей колонке для The Sunday Times.

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При этом британский политик подчеркнул, что Кремль перешел к "военной кампании на истощение".

"Нам нужно готовиться к затяжной войне, потому что Путин перешел к военной кампании на истощение, все больше пытаясь стереть украинские силы", — прокомментировал глава правительства Британии.

По его словам, Соединенное Королевство и страны-партнеры должны обеспечить Украину необходимыми стратегическими ресурсами, чтобы "она могла выстоять и в конце концов одержать победу".

План Джонсона для поддержки Украины

Стратегия британского премьера состоит из четырех конкретных пунктов:

Запад должен обеспечить ВСУ всем необходимым вооружением, боеприпасами, снаряжением и обучением военных. В частности, Лондон намерен обучать около 10 тыс. украинских военных в течение четырех месяцев. По словам Джонсона, за последние семь лет британские инструкторы подготовили около 22 тыс. украинских военнослужащих. "Теперь нам нужно двигаться быстрее", — добавил он. Партнеры должны помочь сохранить жизнеспособность украинского государства за счет финансовой помощи. Правительству необходимо продолжать платить населению зарплату, управлять школами и начинать восстановление разрушенной инфраструктуры там, где это возможно. На все это нужны средства, которую западные страны обязаны запланировать на долгие годы, уверен премьер. Обеспечить сухопутные маршруты для украинского экспорта. Это обязательный пункт для сохранения поступлений в украинскую экономику. Великобритания вместе с союзниками должна разблокировать украинские морские порты и помочь вывезти 25 млн тонн пшеницы и кукурузы. Джонсон подчеркивает, что наименее развитым странам мира сегодня грозит голод из-за российской блокады Черноморского побережья Украины. Западные страны обязаны поддержать инициативу ООН по созданию безопасного коридора из Одессы.

Ни один из этих шагов не даст немедленных результатов, подчеркивает британский премьер.

"Все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы", — добавил Джонсон.

Главной причиной того, почему западные страны должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на связанные с этим расходы, являются имперские амбиции РФ, уверен политик.

Напомним, Борис Джонсон заявил, что Евровидение-2023 должно пройти в Украине. Несмотря на то, что у Великобритании была отличная песня, Украина заслуживает на проведение Евровидения на своей территории, считает британский премьер-министр.

Ранее премьер-министр Великобритании предложил Зеленскому создать новый союз как альтернативу ЕС.