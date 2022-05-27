Джонсон предложил Зеленскому создать новый союз, как альтернативу ЕС, — СМИ

Членами возможного содружества помимо Великобритании и Украины могут стать Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев 9 апреля предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый союз, который мог бы стать альтернативой Евросоюза. В представлении главы британского правительства, в содружество могут вступить страны, которые активно поддерживают Киев в полномасштабной войне с РФ. Об этом пишет итальянское издание Corriere Della Sera, со ссылкой на источники на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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По данным журналистов, Джонсон предлагает создать союз из таких стран:

Великобритания (лидер союза)

Украина

Польша

Эстония

Латвия

Литва

Помимо этого рассматривается возможность привлечения в союз и Турции, однако на более позднем этапе его формирования.

По словам источников, задумка Джонсона заключается в том, чтобы создать содружество стран с либеральной экономикой, которые серьезно относятся к своему национальному суверенитету и готовы дать максимальный отпор российской военной угрозе.

После визита премьера Британии в Киев переговоры продолжаются, однако украинские власти пока ни заняли позиции по этому вопросу, ни отвергли возможность создания нового содружества. Издание напомнило, что 23 июня на самите ЕС лидерам 27 стран предложат решить, давать ли Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. В то же время журналисты допустили, что принятое в Брюсселе решение может не устроить Киев, и в случае этого Зеленский "более серьезно отнесется к альтернативному предложению Бориса Джонсона".

В публикации также говорится, что Джонсон надеется получить дополнительное преимущество в переговорах касательно Brexit, которые он хотел бы возобновить с Брюсселем. Так, Лондон, по мнению журналистов, пытается нарушить баланс сил в Европе, через который в будущем может пройти "линия разлома" — между теми странами, которые более активно помогают Украине, и теми, которые колеблются в этом вопросе.

Напомним, в начале мая Борис Джонсон выступил в украинском парламенте. Тогда перед депутатами Верховной Рады британский премьер объявил, что в Украину приедут противокорабельные ракеты Brimstone, зенитные комплексы Stormer и другое вооружение.

Тем временем Италия передала ООН план по урегулированию войны в Украине, в котором говорится о необходимости предоставить Крыму и Донбассу автономию.