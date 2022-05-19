Отказ от НАТО и признание автономий: в Италии представили мирный план для Украины

Документ предусматривает вступление Украины в Евросоюз в кратчайшие сроки и закрепление внеблокового статуса в вопросе НАТО. Кроме того, инициатива предполагает автономию Крыма и Донбасса в составе нашей страны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Италии составили и передали ООН план по мирному урегулированию войны в Украине. Документ составили дипломаты из итальянского МИДа совместно с представителями правительства. Об этом пишет "Ла Република".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

План, призванный сделать возможным прекращение боестолкновений на территории Украины, предполагает содействие международных организаций, таких как ЕС, страны "Большой семерки" и ООН. Документ уже передан генсеку ООН Антонио Гутерришу.

Глава МИДа Италии Луиджи Ди Майо в этой связи высказался о том, что войну можно остановить путем дипломатии.

"Рано или поздно все войны заканчиваются, поэтому должны быть готовы планы по послевоенному урегулированию", — заявил итальянский дипломат.

План мирного урегулирования состоит из 4 пунктов

Прекращение огня, о чем необходимо договориться, и ликвидация линии боестолкновений под руководством ООН; Вступление Украины за короткий срок в ЕС и утверждение нейтрального статуса без вступления в НАТО; Подписание договоренностей между Украиной и РФ о территориях Донбасса и Крыма, чтобы разрешить противоречия при международно признанных границах; Новое многостороннее соглашение о мире и безопасности в Европе, призванное обеспечить контроль над вооружениями и не допустить будущих конфликтов.

Ранее Фокус сообщал, что ряд европейских политиков предложили Украине пойти на уступки в плане суверенитета, чтобы согласовать мирный договор с РФ. Однако, по словам, украинских властей, любая уступка приведет к аналогу Минских соглашений и, как следствие, отложенной войне.