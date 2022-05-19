Відмова від НАТО та визнання автономій: в Італії представили мирний план для України

Документ передбачає вступ України в Євросоюз у найкоротші терміни та закріплення позаблокового статусу в питанні НАТО. Крім того, ініціатива передбачає автономію Криму та Донбасу в складі нашої країни.

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В Італії склали та передали ООН план мирного врегулювання війни в Україні. Документ склали дипломати з італійського МЗС спільно з представниками уряду. Про це пише "Ла Републіка".

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План, покликаний уможливити припинення бойових зіткнень на території України, передбачає сприяння міжнародних організацій, таких як ЄС, країни "Великої сімки" й ООН. Документ уже передали генсеку ООН Антоніо Гутеррешу.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо у зв'язку з цим висловився про те, що війну можна зупинити шляхом дипломатії.

"Рано чи пізно всі війни закінчуються, тому мають бути готові плани щодо повоєнного врегулювання", — заявив італійський дипломат.

План мирного врегулювання складається з 4 пунктів

Припинення вогню, про що необхідно домовитися, та ліквідація лінії зіткнень під керівництвом ООН; Вступ України за короткий термін у ЄС і затвердження нейтрального статусу без вступу в НАТО; Підписання домовленостей між Україною та РФ про території Донбасу та Криму, щоб вирішити суперечності за міжнародно визнаних кордонів; Нова багатостороння угода про мир і безпеку в Європі, покликана забезпечити контроль над озброєннями та недопущення майбутніх конфліктів.

Раніше Фокус повідомляв, що низка європейських політиків запропонували Україні піти на поступки в плані суверенітету, щоб узгодити мирний договір із РФ. Однак, за словами української влади, будь-яка поступка призведе до аналога Мінських угод і, як наслідок, відкладеної війни.