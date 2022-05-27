Джонсон запропонував Зеленському створити новий союз як альтернативу ЄС, — ЗМІ

Членами можливої співдружності, крім Великої Британії та України, можуть стати Польща, Естонія, Латвія, Литва та Туреччина.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час візиту до Києва 9 квітня запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити новий союз, який міг би стати альтернативою Євросоюзу. В поданні глави британського уряду до співдружності можуть вступити країни, які активно підтримують Київ у повномасштабній війні з РФ. Про це пише італійське видання Corriere Della Sera з посиланням на джерела на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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За даними журналістів, Джонсон пропонує створити союз із таких країн:

Великобританія (лідер спілки)

Україна

Польща

Естонія

Латвія

Литва

Крім цього, розглядають можливість залучення до союзу та Туреччини, проте на пізнішому етапі його формування.

За словами джерел, задум Джонсона полягає в тому, щоб створити співдружність країн з ліберальною економікою, які серйозно ставляться до свого національного суверенітету і готові дати максимальну відсіч російській воєнній загрозі.

Після візиту прем'єра Британії до Києва переговори тривають, проте українська влада поки не зайняла позиції з цього питання, не відкинула можливість створення нової співдружності. Видання нагадало, що 23 червня на саміті ЄС лідерам 27 країн запропонують вирішити, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Водночас журналісти припустили, що ухвалене в Брюсселі рішення може не влаштувати Київ, і в разі цього Зеленський "серйозніше поставиться до альтернативної пропозиції Бориса Джонсона".

У публікації також йдеться про те, що Джонсон сподівається отримати додаткову перевагу в переговорах щодо Brexit, які він хотів би відновити з Брюсселем. Так, Лондон, на думку журналістів, намагається порушити баланс сил у Європі, через який у майбутньому може пройти "лінія розлому" — між тими країнами, які активніше допомагають Україні, і тими, що вагаються в цьому питанні.

Нагадаємо, що на початку травня Борис Джонсон виступив в українському парламенті. Тоді перед депутатами Верховної Ради британський прем'єр оголосив, що до України приїдуть протикорабельні ракети Brimstone, зенітні комплекси Stormer та інше озброєння.

Тим часом Італія передала ООН план щодо врегулювання війни в Україні, в якому йдеться про необхідність надати Криму та Донбасу автономію.