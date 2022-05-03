Борис Джонсон звернувся до нардепів у парламенті та оголосив про нову військову допомогу (відео)

За словами британського прем'єра, в Україну приїдуть протикорабельні ракети Brimstone, зенітні комплекси Stormer та інше озброєння. В залі засідань був Володимир Зеленський, який також виступив зі зверненням.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив онлайн перед народними депутатами українського парламенту. У своєму відеозверненні британський прем'єр оголосив про постачання в Україну нової військової допомоги, розміром 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Борис Джонсон говорив про вторгнення Росії, а також заявив про "зоряний час" України й про те, що Великобританія пишається "бути серед своїх друзів". Відео зі зверненням глави уряду Британії опублікував президент України Володимир Зеленський, який також виступив у парламенті.

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До анонсованої військової допомоги від Лондона ввійдуть протикорабельні ракети Brimstone та зенітні комплекси Stormer, протибатарейні радари, важкі безпілотники, тисячі приладів нічного бачення, автомобілі Toyota Land Cruiser для евакуації мешканців прифронтових зон та іншу зброю.

"Ми продовжимо постачати Україну, поряд з іншими вашими друзями, зброєю, фінансуванням та гуманітарною допомогою. Поки ми не досягнемо нашої довгострокової мети, яка має полягати в тому, щоб зміцнити Україну так, щоб ніхто ніколи не наважився знову напасти на вас", — сказав Джонсон і висловив упевненість у перемозі України.

За його словами, наша країна зруйнувала міф про непереможність Путіна, а російський президент зробив велику помилку, розпочавши повномасштабне вторгнення. Прем'єр Великобританії також визнав, що країни Заходу помилялися, коли не наклали жорстких санкцій на Росію, коли та окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі.

У залі засідань українського парламенту також були присутні посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

Про що говорив Зеленський?

Український президент вперше з 24 лютого виступив у парламенті та подякував народу Об'єднаного Королівства та прем'єр-міністру Борису Джонсону за підтримку, допомогу та "перемогу, яку ми точно отримаємо".

"8 жовтня наші країни стали стратегічними партнерами, а 24 лютого довели — наше партнерство не на папері, наше партнерство на полі битви", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Британія підтримує Україну зброєю та технікою, гуманітарною допомогою, грошима, сприяє розслідуванню воєнних злочинів російських військових, скасовує мита. Крім того, Зеленський розповів, що Великобританія також приєднається до відбудови Києва та Київської області.

Він також звернувся до Народних депутатів та підбив підсумки третього місяця українського опору вторгненню Росії. За його словами, єдність, яка зараз у парламенті — безцінна.

"Ваш фронт — це законодавче поле, на якому ви повинні працювати... Сьогодні в нас одна партія і ця партія — Україна. Одна фракція — Україна", — заявив він.

Нагадаємо, 25 квітня в Британії заявили про дострокове скасування всіх мит та обмежень на український експорт, яке мало запрацювати з 2023 року. Таке покращення умов торгівлі дозволить наростити експорт до країни після закінчення війни з Росією.

Раніше, 21 квітня Борис Джонсон заявив, що не вірить у мирні переговори з Росією. За його словами, Путін спробує проковтнути якнайбільше територій України й навіть спробує розпочати новий наступ на Київ.