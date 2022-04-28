Великобританія скасувала обмеження та мита для експорту з України. Що це означає?

Експерт Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов каже, що таке покращення умов дозволить Україні суттєво наростити після війни експорт у Великобританію.

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Пресслужба британського уряду 25 квітня повідомила про дострокове скасування всіх мит та обмежень на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю між країнами, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року. Нагадаємо, Британія та Україна уклали цю угоду ще в 2020 році.

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Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) вважає це рішення політичним. Тобто, крім надання прямої військової та фінансової допомоги, Україні у важкий час допомагають ще й у такий спосіб. Експерт нагадує, що схоже в 2014 році вчинив Євросоюз, в односторонньому порядку “увімкнувши” умови Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі в частині імпорту з України, що за планом мало відбутись з 2016 року.

Тобто, навесні 2014 року ЄС відкрив свій ринок для української продукції, щоб підтримати Україну в період кризи, яка стала наслідком правління режиму Януковича й подальшою окупації Росією Криму та Донбасу. Відтоді, в структурі експорту України частка ЄС поступово збільшувалася, а Росії та СНД — зменшувалася. Більш того, 27 квітня стало відомо, що Євросоюз розгляне можливість обнулення мита і квот на український експорт для підтримки України під час війни.

До 2022 року обсяг експорту України у Велику Британію був відносно невеликим. Горюнов зауважує, що в 2021 році він склав $1,08 млрд (1,6% від обсягу українського експорту), що відповідає 16-му місцю серед усіх країн.

Найбільші статті експорту з України до Великобританії у 2021 році:

чорні метали, переважно напівфабрикати та плоский прокат ($289 млн в 2021 році);

рослинна олія, переважно соняшникова ($171 млн);

олійні культури, переважно ріпак ($164 млн);

зернові культури, переважно кормова кукурудза ($145 млн);

електричне обладнання, переважно електрична проводка ($81 млн).

“Зараз можливість продовжувати такий експорт обмежена, — коментує наведені дані Дмитро Горюнов. — Усі сировинні та напівсировині групи (у випадку України, найбільші за обсягами) до війни постачалися морем. Зараз морські торговельні порти України заблоковані, а можливості залізниці обмежені”. Як нещодавно писав Фокус, єдиним шляхом відновлення довоєнних обсягів експорту є розблокування українських морських портів, для чого необхідно відбити російську навалу.

У сегменті металургійного експорту війна з Росією також завдала руйнівного впливу. Вочевидь, від металургійних комбінатів ММК ім. Ілліча й Азовсталь, які знаходяться в оточеному й майже зруйнованому ворогом Маріуполі, експорту вже не буде, принаймні, до звільнення українського півдня й відновлення виробничих потужностей.

Горюнов зауважує, що з перелічених вище великих груп українського експорту у Велику Британію, ненульові митні тарифи діяли лише на зернові (ставка 7%), а ще більша ставка (17%) була на цукор, якого туди експортували лише на $10 млн.

“Експорт якихось інших товарів міг майже не відбуватись через високі мита. Тому, в будь-якому разі, навіть якщо зараз ефект буде обмеженим, з часом це нововведення дозволить Україні наростити експорт у Велику Британію", — підсумовує співрозмовник Фокусу.