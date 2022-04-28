Великобритания отменила пошлины для экспорта из Украины. Что это значит?

Эксперт Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов говорит, что такое улучшение условий торговли позволит Украине нарастить после войны экспорт в Великобританию.

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Пресс-служба британского правительства 25 апреля сообщила о досрочной отмене всех пошлин и ограничений на украинский экспорт в соответствии с соглашением о свободной торговле между странами, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года. Напомним, Британия и Украина заключили это соглашение еще в 2020 году.

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Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС), считает это решение политическим. То есть, кроме предоставления прямой военной и финансовой помощи, Украине в тяжелое время помогают еще и таким образом. Эксперт напоминает, что подобным образом в 2014 году поступил Евросоюз, в одностороннем порядке "включив" условия Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли в части импорта из Украины, что по плану должно было состояться с 2016 года.

То есть, весной 2014 года ЕС открыл свой рынок для украинской продукции, чтобы поддержать Украину в период кризиса, который стал следствием правления режима Януковича и последующей оккупации Россией Крыма и Донбасса. С тех пор в структуре экспорта Украины доля ЕС постепенно увеличивалась, а России и СНГ – уменьшалась. Более того, 27 апреля стало известно, что Евросоюз рассмотрит возможность обнуления пошлин и квот на украинский экспорт для поддержки Украины на время войны.

До 2022 года объем экспорта Украины в Великобританию был относительно небольшим. Горюнов отмечает, что в 2021 году он составил $1,08 млрд (1,6% от объема украинского экспорта), что соответствует 16 месту среди всех стран.

Самые крупные статьи экспорта из Украины в Великобританию в 2021 году:

черные металлы, преимущественно полуфабрикаты и плоский прокат ($289 млн в 2021 году)

растительное масло, преимущественно подсолнечное ($171 млн)

масличные культуры, преимущественно рапс ($164 млн)

зерновые культуры, преимущественно кормовая кукуруза ($145 млн)

электрическое оборудование, преимущественно электрическая проводка ($81 млн)

"Сейчас возможность продолжать такой экспорт ограничена, — комментирует приведенные данные Дмитрий Горюнов. — Все сырьевые и полусырьевые группы (в случае Украины, самые большие по объемам) до войны поставлялись морем. Сейчас морские торговые порты Украины заблокированы, а возможности железной дороги ограничены". Как недавно писал Фокус, единственным путем восстановления довоенных объемов экспорта выступает разблокировка украинских морских портов, для чего необходимо отразить российское нашествие.

На сегмент металлургического экспорта война с Россией также оказала разрушительное влияние. Очевидно, от металлургических комбинатов ММК им. Ильича и Азовсталь, находящихся в окруженном и почти разрушенном врагом Мариуполе, экспорта уже не будет, по крайней мере, до освобождения украинского юга и возобновления производственных мощностей.

Горюнов отмечает, что из вышеперечисленных крупных групп украинского экспорта в Великобританию, ненулевые таможенные тарифы действовали только на зерновые (ставка 7%), а еще большая ставка (17%) была на сахар, которого туда экспортировали всего на $10 млн.

"Экспорт каких-либо других товаров мог практически не осуществляться из-за высоких пошлин. Поэтому, в любом случае, даже если сейчас эффект будет ограничен, со временем это нововведение позволит Украине нарастить экспорт в Великобританию", — заключает собеседник Фокуса.